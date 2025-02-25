Державна підтримка продовжується

29 січня українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть подавати заявки на новий тип виплат від держави субсидію на оренду житла. Субсидія на найм житла призначається ВПО, які не отримують допомогу на проживання.
Орендодавці, які надають житло в оренду ВПО, можуть отримати компенсацію
податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо
вони не одержують компенсацію за програмою “Прихисток”. Для призначення
субсидії наймач разом із власником житла мають подати до ПФУ заяву та
підписаний договір найму.
Під час
визначення права наймача на призначення субсидії
на оренду житла враховуються: наявність протягом трьох місяців перед зверненням
транспортних засобів (з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років (крім
мопеда та причепа); придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна,
товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тис. грн; купівля протягом
трьох місяців перед зверненням безготівкової та/або готівкової іноземної валюти,
а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;
наявність (на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, або на 1 число
кожного місяця, в якому така субсидія отримується) коштів на депозитних
рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, заборгованість з
аліментів тощо.
Між наймачем
та наймодавцем не повинно бути родинних зав’язків. Адреса місця проживання /
перебування ВПО (наймача) після укладання договору найму має відповідати адресі
найманого житла. Домогосподарство може одночасно отримувати і субсидію на
оренду, і субсидію на житловокомунальні послуги.
Як подати заяву на субсидію на найм житла?
Особисто – у будьякому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в
центрі надання адміністративних послуг. Онлайн – через портал електронних
послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) з використанням
електронного підпису, який має бути і в наймача, і в наймодавця.
Субсидія на
найм житла призначається на шість місяців, з подальшим автоматичним продовженням.
Строк дії
експерименту – 2 роки (з 29.01.2025).
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