Розмір допомог від Фонду за лікарняними листками зріс на 14%

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України у разі хвороби, травми, догляду за хворим членом родини, самоізоляції від COVID-19 тощо склав майже 369,65 гривні за підсумками січня–серпня 2021 року.
За
той же період минулого року сума допомоги за один день лікарняного складала
324,15 грн – зростання у цьому році склало 45,5 грн або 14%.
Збільшення
розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному
пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні.
Підставою
для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем
заява-розрахунок. Страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки
в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою
оптимізації та пришвидшення фінансування, а також протидії поширенню COVID-19 в
Україні.
Нагадаємо,
за підсумками восьми місяців 2021 року Фонд соціального страхування України
прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані в разі хвороби, травми,
самоізоляції або догляду за хворими дітьми, на суму понад 9,9 мільярда гривень
– це майже на 62% більше, ніж за той же період 2020 року.
Допомоги
фінансуються Фондом у повному обсязі, однак сьогодні наявні затримки у строках
фінансування матеріального забезпечення, пов’язані із непокриттям потреби у
видатках надходженнями на рахунок ФССУ. Детальніше про причини затримок: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977373.
Слідкувати
за станом фінансування можна онлайн у нашому телеграм-каналі: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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