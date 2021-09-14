вторник, 21 сентября 2021 г.

Розмір допомог від Фонду за лікарняними листками зріс на 14%

 

Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України у разі хвороби, травми, догляду за хворим членом родини, самоізоляції від COVID-19 тощо склав майже 369,65 гривні за підсумками січня–серпня 2021 року.

За той же період минулого року сума допомоги за один день лікарняного складала 324,15 грн – зростання у цьому році склало 45,5 грн або 14%.

Збільшення розміру компенсації втраченого заробітку за час перебування на лікарняному пов’язано з ростом середньої заробітної плати в Україні.

Підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. Страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування, а також протидії поширенню COVID-19 в Україні.

Нагадаємо, за підсумками восьми місяців 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані в разі хвороби, травми, самоізоляції або догляду за хворими дітьми, на суму понад 9,9 мільярда гривень – це майже на 62% більше, ніж за той же період 2020 року.

Допомоги фінансуються Фондом у повному обсязі, однак сьогодні наявні затримки у строках фінансування матеріального забезпечення, пов’язані із непокриттям потреби у видатках надходженнями на рахунок ФССУ. Детальніше про причини затримок: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977373.

Слідкувати за станом фінансування можна онлайн у нашому телеграм-каналі: https://t.me/socialfund.

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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