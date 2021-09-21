Фонд прийняв на оплату понад 2,1 млн днів лікарняних у липні

Упродовж минулого місяця роботодавці подали до Фонду соціального страхування України заяви-розрахунки на оплату 207,8 тис. листків непрацездатності своїх працівників на суму майже 809,6 млн гривень.
Загалом
упродовж липня Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для компенсації
втраченого заробітку за понад 2 мільйони 147 тисяч днів.
Нагадаємо,
за підсумками січня–липня 2021 року потреба у видатках Фонду за лікарняними
листками зросла на 65,8% порівняно з тим же періодом минулого року і склала 9
мільярдів гривень.
Фінансування
допомог по тимчасовій непрацездатності здійснюється Фондом на підставі
отриманої від страхувальника (роботодавця) заяви-розрахунку, від терміну подачі
якої залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
Порядок отримання матеріального
забезпечення від Фонду:
1. Отриманий
в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до
уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера.
Якщо працівнику відкрито електронний лікарняний, він повідомляє про це
роботодавця одразу після створення лікарем медичного висновку про тимчасову
непрацездатність.
2.
Листок непрацездатності або е-лікарняний (в електронному або роздрукованому
вигляді) передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального
страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо
надання матеріального забезпечення).
3.
Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє
заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
4.
Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду (за паперовими і е-лікарняними
потрібно подавати окремі заяви-розрахунки), після чого здійснюється
перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
Дізнатись, чи вже перераховано Фондом кошти, застраховані особи можуть у
телеграм-каналі ФССУ https://t.me/socialfund за
тегом #фінансування_страхувальників, де щоденно оновлюється інформація про стан
фінансування заяв-розрахунків.
5.
Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у
найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати
заробітної плати.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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