Нова хвиля буде високою?

Керівник Сновського відділення Корюківського МРВ обласного центру контролю та профілактики хвороб Анатолій Кошель розповів читачам «Променя» про основні тенденції в сфері поширення інфекційних захворювань на території нашого краю.
Передовсім мова йшла про COVID-19. Статистика свідчить про явно сезонний характер цієї недуги. У Сновській громаді протягом травня було лабораторно підтверджено діагноз у 61 хворого. У червні – вже 12, у липні – лише 4, а ось у серпні – 8. Натомість за половину вересня – аж 36. Найбільше вражених коронавірусом фіксується в місті, у селах їх дещо менше. Чи не єдиний виняток на початку осені – Хотуничі. Там їх четверо.
Персонал Сновського відділення центру контролю та профілактики хвороб веде регулярний облік виявлених хворих, уточнює контактних осіб, вживає планові заходи для запобігання поширенню інфекції. Один з практичних методів – обробка приміщень, де перебували недужі на COVID-19, спеціальним розчином. Обприскування роблять препаратом під назвою Бланідас-300. Він на 80,5 % складається з натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти, 8,6 % адипінової кислоти, 8,6 % бікарбонату натрію, 2,2 % карбонату натрію. Цим займаються працівники мобільної групи. У серпні та вересні вони вже побували на 10 об’єктах. Працюють у захисних костюмах, щоб мінімізувати ризик зараження.
Паралельно треба згадати, що наші земляки продовжують недужати й на добре всім відомі гострі респіраторно-вірусні інфекції. У липні було зафіксовано 84 такі випадки, у серпні – 89, за половину вересня – вже 110.
З початку епідемії на Сновщині 859 людей офіційно лікувалися від коронавірусу. У 20 життєвих історіях хвороба виявилася сильнішою… Вже можна говорити, що Сновщина стоїть на порозі чергового складного періоду, коли медична система працюватиме на межі можливостей. І від свідомості та поміркованості людей залежить, наскільки сильно епідемія вдарить по нашому звичному життю. Тому слід оперативно подумати про вакцинацію і не забувати про елементарні вимоги санітарної гігієни: регулярно мити руки, носити захисну маску та дотримуватися півтораметрової дистанції з оточуючими. І дбати про зміцнення свого імунітету. Ефективно протидіяти поширенню хвороби можна лише гуртом, дотримуючись необхідних правил.
Вакцинація: бажаючих імунізуватися мало
Станом на 15 вересня у Сновській громаді 943 людям зробили вже по дві ін’єкції препаратів проти коронавірусу і ще 1503 – по одній. Загалом у нашому краї нараховується майже 19 тисяч осіб дорослого населення. Про це «Променю» розповіла старша медична сестра Сновського центру первинної медичної допомоги Наталія Єрмоленко. Темпи вакцинації дуже різняться залежно від дня. Скажімо, 8 вересня процедуру щеплення пройшли 94 наші земляки, а 14 вересня – лише 14. З огляду на початок нового навчального року медпрацівники започаткували виїзди до шкіл, щоб персонал цих закладів без зайвих витрат часу пройшов імунізацію. Однак результати були неоднозначними. Якщо в міській школі № 1 було вакциновано 15 осіб, то у міській № 2 – «аж» троє. Тихоновицькі педагоги доволі свідомо поставилися до справи й наразі можуть вважатися прикладом для наслідування. Поїздки ж до Кучинівки та Рогізок не виглядали надто оптимістично – у цих селах зробили 9 і 3 ін’єкції відповідно. Тому в ЦПМД вирішили, що наступного разу мобільна бригада виїжджатиме до навчальних закладів за умови більшої кількості згодних на щеплення.
Загалом у сільській місцевості найкраще вакцинація просувається на Тур’янській дільниці, зокрема – в Тихоновичах. (Нагадаємо, саме там у минулому році відбувся серйозний спалах захворюваності на COVID-19). Проблемною ж виглядає Петрівська дільниця. Стосовно препаратів, то в наявності зараз є 670 доз АстраЗенеки і 1002 дози Коронаваку. Днями мають привезти 60 доз Пфайзера для центру масової вакцинації у Сновську. Треба нагадати: на думку лікарів щеплення є оптимальним засобом для збереження свого здоров’я від згубного впливу коронавірусної інфекції.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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