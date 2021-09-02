Для отримання безоплатної правової допомоги мешканці Сновської територіальної громади вже понад п’ять років звертайтесь до Сновського бюро правової допомоги

1 вересня – 5-та річниця відкриття мережі бюро правової допомоги – самостійних відділів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні.
Серед завдань бюро:
-
правопросвітництво
у територіальних громадах;
-
надання безоплатної
первинної правової допомоги;
-
забезпечення
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги;
-
надання безоплатної
вторинної правової допомоги (крім захисту);
-
забезпечення
доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.
Безоплатна первинна правова допомога
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
надання
консультацій і роз'яснень з правових питань;
складення заяв,
скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального
характеру);
надання
консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними
ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для
сільського населення - власників земельних ділянок;
надання допомоги
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та
Законом України «Про безоплатну
правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України
Безоплатна вторинна
правова допомога
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
2) здійснення представництва інтересів осіб,
що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів
процесуального характеру.
Право на
безоплатну вторинну правову допомогу
мають категорії осіб, які
визначені статтею 14 Закону
України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема: особи, які перебувають під юрисдикцією
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів
прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для
осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення; особи з інвалідністю, які отримують пенсію або
допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох
прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,
діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали
внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; внутрішньо
переміщені особи; громадяни
України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості;
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною; особи, які постраждали від домашнього насильства та інші
категорії, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Звернення
про надання безоплатної вторинної
правової допомоги, подаються особами, які досягли повноліття за місцем фактичного проживання таких осіб
незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової
допомоги для підтвердження права на
безоплатну вторинну правову допомогу потрібно подати документи, що підтверджують належність
особи до однієї з категорій осіб,
передбачених Законом .
Нагадуємо,
що правова допомога надається Сновським бюро правової допомоги з 9-00 год. до
18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.:
(0254) 2-13-48.
Також за
правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з
8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Титаренка С., 6-А, тел.:
(0244) 3-30-01.
Єдиний
телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
інформацію підготувала
начальник Сновського БПД
Ірина Литвиненко
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