Нагороди і емоції перемоги

Минулої п’ятниці на стадіоні у Сновську відбулася церемонія вшанування наших земляків, які належать до числа любителів здорового способу життя, цінують азарт спортивних змагань і беруть активну участь у розвитку місцевої громади. Усіх їх об’єднало святкування Дня фізкультури та спорту.
Добре відомо, що запорукою існування спортивного руху є його масовість. Чим більше дітей, молоді та дорослих долучаться до занять фізкультурою, тим більшими стають шанси знайти поміж них майбутніх переможців, здатних прославити рідний край. А наша громада й надалі просуватиметься до кращих стандартів суспільного устрою. Спорт – це всі його шанувальники, які в одноманітних буднях знаходять час для гри в футбол або вправ на турніку. Це діти, захоплені прикладом чемпіонів, для яких кожне тренування є черговою сходинкою до омріяного успіху. І це тренери-наставники, здатні розгледіти в майже незнайомій дитині потенціал рекордсмена. Сновщині дуже пощастило мати таких людей. Тож цінуймо їх і не втрачаймо нагоди сказати спасибі за надзвичайно важливу працю. (До речі, літопис спортивних перемог нашої громади добре відомий читачам «Променя»).
На святковій церемонії Почесні грамоти міськради отримали голова місцевого осередку ФСТ «Колос» Григорій Салата і тренер-викладач ДЮСШ Богдан Дибков (на фото). Також подарунками було заохочено п’ятьох борців вільного стилю, стільки ж кікбоксерів, 18 легкоатлетів, 9 гімнастів, 6 тенісистів, 13 футболістів і двох працівниць спортустанов.
Спорт завжди єднав нашу громаду. І він має хороші перспективи. У ДЮСШ і ДЮСШ «Колос» займаються більше трьохсот юних спортсменів. Треба вірити, що серед них зараз підростають ті, хто візьме на себе дуже відповідальну місію – збереження і розбудови спортивного життя Сновщини.
Фото з сайту
Сновської міської ради.
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