Сновщина туристична

Наш край зі своєю мальовничою природою, повноводними річками та безліччю цікавих і неповторних місць міг би стати одним із найпопулярніших туристичних регіонів Чернігівщини. Та, на превеликий жаль, поки що так і не став.
Про те, чому так сталося та, власне, куди податися туристу, який щойно приїхав у наше містечко, читачам «Променя» розповіла начальник культури та туризму Сновської міської ради Наталія Добненко.
Основні туристично-екскурсійні об’єкти
Сновський історичний музей
Заклад було відкрито ще в 1919 році, а його зібрання нараховує близько 19 тисяч музейних предметів. Тут можна познайомитися з історією міста Сновськ від початку його заснування до сучасності. У музеї представлено предмети, що розповідають про перші поселення людини на території краю, народні промисли і ремесла, етнографічні особливості місцевості. Окрасою є колекція рушників Сновського району та зразки регіонального костюму. Також тут експонуються археологічні знахідки: предмети праці, залишки прадавніх тварин, керамічних та скляних виробів, козацьких люльок тощо. Представлена зброя періоду Другої світової війни, особисті речі партизан, листівки та плакати тощо. А ще сучасний – період, що розповідає про події Революції Гідності, про учасників АТО.
Музейний комплекс «Лісоград»
З початку 2011 року обласний музейно-меморіальний комплекс партизанської слави «Лісоград» є філіалом Чернігівського історичного музею ім.Василя Тарновського. Він розташований на місці «Партизанського Лісограду», що розмістився у Єлінських лісах. Саме там відтворені партизанські землянки, як пам’ятник мужності та героїзму учасників партизанської боротьби в тилу ворога.
Єлінський музей партизанської слави
Тут зберігається чимало експонатів часів Другої світової війни, а відвідувачі можуть побачити старовинні документи, особисті речі партизанів, численні нагороди, і, навіть, відтворений макет партизанської землянки.
Проте з кожним роком людей, які відвідують і музей у Єліному, і сам «Лісоград», стає все менше. І основна причина – не байдужість чи не бажання стати частинкою історії цього партизанського краю, а жахливі дороги, які ведуть сюди. Майже кожен перевізник чи водій таксі, чуючи напрямок до села Єліне, навідріз відмовляється їхати туди та псувати техніку.
Тему бездоріжжя частенько піднімає і староста округу, і голова ОТГ, проте, як то кажуть, віз і нині там. Прикро, що два дійсно унікальні туристичні об’єкти можуть занепасти не через свою непотрібність, а через «відірваність» від цивілізації.
Локомотивне депо Сновськ
У депо є і що подивитися, і про що послухати. На території працює музей, є дитячий майданчик, і, навіть, свій зимовий сад. Щоправда, останні роки Укрзалізниця чомусь заборонила відвідувати і музей, і, власне, територію депо. Тому нині відвідувачам Сновська туди зась. Чому саме з’явилася така заборона – і досі достеменно не відомо.
База відпочинку «Єлінський ліс»
Це мисливське господарство розташоване у с.Лука. На його території функціонує готель з комфортабельними номерами і рестораном з домашньою кухнею, основою якої, безумовно, є дичина, яку можна вполювати власноруч.
Туристичні маршрути
Працівники Сновської публічної бібліотеки створили 18 цікавих і неповторних туристичних маршрутів, які вкотре доводять, що цікавими місцями багате не лише місто, а й села району.
«Місто над Сновом» (Сновськ); «Там, де річка в’ється…» (мікрорайон Носівка); «Відкрий для себе рідний край» (В.Щимель); «… Ти мій причал, моє навік село» (Займище); «Від криниці до криниці» (Кучинівка); «Моя земля – земля моїх батьків» (Низківка); «Стежками рідного села» (Нові Млини); «Стародавні рогізківські хутори і маєтки»; «Краса рідного краю…» (Суничне, Шкробове); «Лісова мандрівка» (Тихоновичі); «Війні немає забуття» (Тур’я); «Подорож від скіфських часів до сучасності» (Гірськ); «Підеш тією стежкою» (Жовідь); «Зелений світ Приснов’я» (Нові Боровичі); «Петрівка – село стародавнє»; «Збережемо земну красу» (Смяч); «Село моє – краплиночка на карті» (Старі Боровичі); «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» (Хотуничі).
Змістовні та цікаві екскурсії цими місцями всім бажаючим можуть провести самі ж бібліотекарі. До слова, туристів, які приїздять із інших регіонів, цікавить не лише історія села чи міста, а передусім його архітектура, неповторні забудови, стародавні віконниці зі своїми унікальними орнаментами та візерунками.
Завжди привертають увагу приїжджих церкви. Особливо, збудовані в 18-19 столітті. Унікальними у своїй забудові є Петрівська, Низківська, Жовідська та Гірська. Любителям старовини тут є на що поглянути.
Не слід забувати і про численні обеліски, пам’ятні знаки, які завжди залюбки оглядають гості міста.
Зелений та водний туризм
Зелений туризм у регіоні не розвивається зовсім. Хоч і має для цього усі можливості. Що передусім потрібно для його розвитку? Найперше – бажання, ідеї та, звісна річ, фінанси. Яскравим прикладом зеленого туризму стало село Бреч на Корюківщині. Починалося все досить скромно, та з роками, не маючи від гостей відбою, «Бреч» розвинувся та перетворився у справжнісінький готельно-розважальний комплекс. До слова, відпочити там може не кожен охочий, адже ціни «кусаються».
Шкода, що поки у нас нема людей, які почали б займатися розвитком туризму. Бо з держави на його функціонування коштів не виділяється.
Водний туризм, незважаючи на нашу популярну річку Снов, також не розвивається. Звісно, щоліта на її березі немає де і яблуку впасти, але ж водним туризмом такий відпочинок назвати не можна. Навіть, не дивлячись на велику кількість так званих «байдарочників», які вже давно облюбували нашу місцевість.
Де зупинитися та поїсти?
У Сновську функціонує шість основних місць громадського харчування. На вулиці Незалежності це ресторан «Візит», кафе «Вітамінка» та піцерія «Пікантно». Поїсти можна і в кафе «Левада» по вулиці Архітектурній, а також у ресторані «Айсберг» (вулиця Чернігівська) та суші-барі «Самурай» по вулиці Залізничній.
Заночувати, попередньо забронювавши номер, можна у готелі «Колос» (до слова, саме цей готель є єдиним платником туристичного збору на Сновщині, який складає 1,5% на рік). За попередньою домовленістю, заночувати можна і в будинку залізничників, а в теплу пору року для любителів активного відпочинку свої двері залюбки відкриє табір «Дружба».
Туризм під час карантину
За словами Наталії Михайлівни, карантинні обмеження дуже сильно вплинули на кількість туристів. За рік до початку пандемії кількість туристів складала близько 7 тисяч, а під час неї – 2,6 тисяч. Звичайно, варто зазначити, що довгий час музеї, бібліотеки, і навіть заклади харчування змушені були закритися та не приймати відвідувачів. Щоправда, за словами директорки Сновського історичного музею Валентини Москаленко, під час адаптивного карантину збільшилася кількість індивідуальних екскурсій, замість колективних.
Ідеї та проєкти для розвитку туристичної галузі
Наталія Добненко розповідає, що креативних та цікавих ідей у неї особисто та її колективу дуже багато, проте головною проблемою є відсутність фінансування. Вони мріють перетворити місцевий гідропарк у яскравий туристичний об’єкт, а історичний музей – осучаснити.
Вже створено проєкт для розвитку водного туризму (спільно з програмою DOBRE), який спрямований на облаштування території на центральному пляжі Займища. Планується створення стенду, на якому розміщувалася б інформація про всі туристичні об’єкти Сновщини. А гості міста через QR-код могли б легко та швидко знайти все, що їх цікавить.
Тетяна ЛИТВИН
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