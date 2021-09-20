Коронавірусні реалії

Наприкінці серпня в Україні провели опитування громадської думки на тему необхідності вакцинації. З`ясувалося, що 56% громадян нашої держави не хоче робити щеплення. Причини називалися різні. Але цей показник набагато більший, ніж, скажімо, в Німеччині (30%), Великобританії (27%), Японії (21%). За рівнем «коронавірусного скептицизму» близько до нас стоїть хіба що Росія – 53%.
Разом з цим 54% українців вважають, ніби вберегтися від зараження COVID-ом допоможе… миття рук. Ще 41% переконаний в ефективності такого засобу як дотримання півтораметрової дистанції між людьми, а 35% сподіваються на захисні маски. Одночасно соціологи встановили доволі дивний факт: більше половини наших співвітчизників виступають за суцільну вакцинацію медпрацівників, 42% наполягають на імунізації всіх освітян, а 40% - правоохоронців. Тобто багато хто має думку: я не хочу колоти препарат, а ось інші хай це зроблять. І наостанок. Під час соцопитування лише 23,4% людей заявили, що підтримують ідею вакцинації. Тепер нікого не здивує новина про те, що в Україні невдовзі можуть викинути на смітник більше мільйона доз вакцини АстраЗенека. Термін її придатності добігає кінця, а бажаючих зробити щеплення геть мало. Загалом в Україні по дві антикоронавірусні ін`єкції зробили 5 мільйонам людей. Ще 6 мільйонам – по одній.
Станом на початок нинішнього тижня в 12 областях України перевищено рівень захворюваності на коронавірус. Найгірші показники спостерігалися в Чернівецькій (255 хворих на 100 тисяч населення), Луганській (198), Тернопільській (140) та Києві (137). Однак ситуація стрімко змінюється. І нині умовно безпечні чи то б пак – зелені, регіони можуть за лічені дні «пожовтіти». До речі, з вересня констатовано тривожну тенденцію: понад 10% хворих на COVID-19 – діти. Хоча раніше вважалося, що юнацький організм більш стійкий до інфекції.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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