понедельник, 20 сентября 2021 г.

Які особливості оформлення заяви-розрахунку за е-лікарняними?

 

Уже майже 20 тисяч електронних листків непрацездатності прийнято Фондом соціального страхування України до оплати, а перші з них вже було профінансовано. Як і в разі паперових, для отримання допомоги за електронним лікарняним роботодавець має сформувати та подати до ФССУ заяву-розрахунок – саме від дати її отримання залежить дата фінансування матеріального забезпечення.

Які особливості оформлення заяви-розрахунку за е-лікарняними?

Форма заяви-розрахунку, яку необхідно заповнити для отримання коштів на виплату допомог за е-лікарняними, не змінилась і тотожна для паперових і електронних лікарняних.

Вона визначена у Порядку фінансування страхувальників, затвердженому постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 12: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958546

Однак у е-лікарняному відсутня серія та відрізняються причини непрацездатності, тож заповнення заяви-розрахунку за такими лікарняними має особливості. У зв’язку із цим не можна поєднувати листки непрацездатності різних видів – за паперовими і е-лікарняними мають бути подані дві окремі заяви-розрахунки.

Зверніть увагу, хоча форми заяв-розрахунків однакові для всіх лікарняних, більшість клієнтських спеціалізованих програмних забезпечень для електронного документообігу пропонують окремі форми заяв для паперових і електронних листків непрацездатності.

Формування заяви-розрахунку за е-лікарняним:

перші шість колонок заповнюються без змін, а поле «Серія» необхідно залишити порожнім;

у полі «Номер» вказується номер електронного лікарняного – він складається із десяти цифр і цифри після знаку дефісу;

● у наступному полі потрібно вказати, є е-лікарняний первинним або продовженням (1 або 2 відповідно). Визначити це допоможе унікальний номер випадку непрацездатності, який також зазначено в електронному лікарняному – він буде співпадати для всіх лікарняних, сформованих в межах одного страхового випадку. Детальніше: https://www.facebook.com/SocialFundUA/posts/4111263955668786

у десятій колонці вказується оновлений код причини непрацездатності – він відрізняється від визначених для паперових лікарняних. Так, в е-лікарняних причини непрацездатності бувають:

«1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві»

«2 - Вагітність і пологи»

«3 - Необхідність догляду за хворою дитиною»

«4 - Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»

«5 - Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»

«6 - Карантин, встановлений відповідно до законодавства»

«7 - Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»

«8 - Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»

«9 - Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)

«10 - Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»

Також у разі наявності в медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності за кодом 1 після завершення відповідного розслідування може бути змінена Фондом на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини:

«11 - Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»

«12 - Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві»;

решта колонок заповнюються, як і раніше.

● Процедура подання заяв-розрахунків за паперовими і е-лікарняними не відрізняється. Документ можна подати онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення або на паперових носіях. Однак зверніть увагу, що заяву-розрахунок не можна подати через відповідний інтерфейс в електронному кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України – наразі він не має функціональної реалізації, а подані через нього заяви-розрахунки не передаються до органів Фонду соціального страхування України! Як подати заяву-розрахунок за е-лікарняними: https://www.facebook.com/SocialFundUA/posts/4117143828414132

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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