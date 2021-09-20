Уже майже 20 тисяч електронних листків непрацездатності прийнято Фондом соціального страхування України до оплати, а перші з них вже було профінансовано. Як і в разі паперових, для отримання допомоги за електронним лікарняним роботодавець має сформувати та подати до ФССУ заяву-розрахунок – саме від дати її отримання залежить дата фінансування матеріального забезпечення.
Які особливості оформлення
заяви-розрахунку за е-лікарняними?
● Форма заяви-розрахунку, яку необхідно
заповнити для отримання коштів на виплату допомог за е-лікарняними, не змінилась
і тотожна для паперових і електронних лікарняних.
● Вона визначена у Порядку фінансування
страхувальників, затвердженому постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 12: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/958546
● Однак у е-лікарняному відсутня серія та
відрізняються причини непрацездатності, тож заповнення заяви-розрахунку за
такими лікарняними має особливості. У зв’язку із цим не можна поєднувати листки
непрацездатності різних видів – за паперовими і е-лікарняними мають бути подані
дві окремі заяви-розрахунки.
● Зверніть увагу, хоча форми
заяв-розрахунків однакові для всіх лікарняних, більшість клієнтських
спеціалізованих програмних забезпечень для електронного документообігу
пропонують окремі форми заяв для паперових і електронних листків
непрацездатності.
Формування
заяви-розрахунку за е-лікарняним:
● перші шість колонок заповнюються без
змін, а поле «Серія» необхідно залишити порожнім;
● у полі «Номер» вказується номер
електронного лікарняного – він складається із десяти цифр і цифри після знаку
дефісу;
● у наступному полі потрібно вказати, є
е-лікарняний первинним або продовженням (1 або 2 відповідно). Визначити це
допоможе унікальний номер випадку непрацездатності, який також зазначено в
електронному лікарняному – він буде співпадати для всіх лікарняних, сформованих
в межах одного страхового випадку. Детальніше: https://www.facebook.com/SocialFundUA/posts/4111263955668786
● у десятій колонці вказується оновлений
код причини непрацездатності – він відрізняється від визначених для паперових
лікарняних. Так, в е-лікарняних причини непрацездатності бувають:
«1 -
Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з
нещасним випадком на виробництві»
«2 -
Вагітність і пологи»
«3 -
Необхідність догляду за хворою дитиною»
«4 -
Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»
«5 -
Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю
віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою
дитиною»
«6 -
Карантин, встановлений відповідно до законодавства»
«7 -
Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»
«8 -
Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»
«9 -
Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на
легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової
непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта)
«10
- Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»
Також у
разі наявності в медичному висновку відмітки про зв’язок випадку тимчасової
непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта, причина непрацездатності за
кодом 1 після завершення відповідного розслідування може бути змінена Фондом на
підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на
причини:
«11 -
Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»
«12
- Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві»;
● решта колонок заповнюються, як і раніше.
● Процедура подання заяв-розрахунків за
паперовими і е-лікарняними не відрізняється. Документ можна подати онлайн за
допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення або на
паперових носіях. Однак зверніть увагу, що заяву-розрахунок не можна подати
через відповідний інтерфейс в електронному кабінеті страхувальника на порталі
електронних послуг Пенсійного фонду України – наразі він не має функціональної
реалізації, а подані через нього заяви-розрахунки не передаються до органів
Фонду соціального страхування України! Як подати заяву-розрахунок за
е-лікарняними: https://www.facebook.com/SocialFundUA/posts/4117143828414132
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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