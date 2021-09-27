Фонд забезпечив надання понад 43 тис. медичних та соціальних послуг упродовж 8 місяців

За підсумками січня-серпня 2021 року Фонд соціального страхування України забезпечив надання понад43 тисяч медичних та соціальних послуг для потерпілих на виробництві, їх супроводжуючих осіб, а також застрахованих осіб і членів їх сімей.
Забезпечення
постраждалих через виробничі нещасні випадки або професійні захворювання медичними
та соціальними послугами і всіх працюючих соціальною послугою з
реабілітаційного лікування є одним з пріоритетних напрямів роботи Фонду.
Надання зазначених послуг дозволяє повністю відновити втрачене внаслідок хвороб
або травм здоров’я, відновити працездатність, не допустити погіршення стану,
упередити настання інвалідності або підвищити якість життя.
ФССУ
фінансує надання значної кількості видів медичних та соціальних послуг.
Зокрема, Фондом забезпечується:
●
проходження відновного лікування на базі реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів для усіх працюючих за наявності медичних показань;
●
санаторно-курортне лікування для потерпілих на виробництві, які сталиособами з
інвалідністю;
●
лікування в закладах охорони здоров’я всіх прямих наслідків нещасних випадків
на виробництві;
●
фінансування забезпечення потерпілих на виробництві лікарськими засобами і
виробами медичного призначення;
●
забезпечення потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами
реабілітації, колясками;
●
протезуванняпотерпілих на виробництві;
●
медичний і постійний сторонній догляд, побутове обслуговування потерпілих та
інші медико-соціальні послуги.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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