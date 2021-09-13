Навіщо заплутувати людей?

Останнім часом до редакції «Променя» звернулися декілька читачів і повідали доволі типову історію. Стосувалася вона явно підозрілої плутанини, яка почала з’являтися в деяких платіжках за газ. При цьому люди згадували, як було раніше: «спалив» за місяць певну кількість «блакитного палива», заповнив квитанцію, порахував, скільки треба заплатити, зайшов до банку, вніс до каси гроші – і все. А тепер не так…
За словами нашої читачки Валентини, вона вирішила сплатити за газопостачання протягом липня. Обсяг спожитого «енергоресурсу» виявився доволі невеличким, лише 8 кубометрів. Воно й зрозуміло: адже влітку основний споживач у квартирі – газова плита. - Я передала покази лічильника трьома способами, зокрема – і через месенджер, Вайбер. – Розповіла Валентина Василівна. – Потім заплатила за газ і відклала це питання до наступного місяця. Яким же було моє здивування, коли листоноша приніс газову платіжку. Там у графі споживання чомусь стояла менша цифра - 2 куби, а плановий платіж – аж 185 гривень. Тобто в кілька разів більше, ніж треба. Від такого махлювання мені стало не по собі. Не кажучи вже про те, що серце переповнило глибоке обурення від очевидної несправедливості. Більше того, газівники написали, ніби я маю борг перед ними. І почали лякати зверненням до собезу, аби «вирішити питання» з нарахуванням мені субсидії.
Наша читачка вирішила з’ясувати, що ж сталося. Але до кого звернутися? Місцеві газівники не хочуть нічого пояснювати, кажуть, не мають повноважень. Тому Валентина подзвонила до контактного телефонного центру газової компанії. Перший раз їй порадили зачекати, доки з нею поговорять. І чекала вона понад 20 хвилин, слухаючи мелодію, яка линула з трубки. Доки не урвався терпець… Згодом набирала номер ще раз, і ще, і ще… Проте на тому боці лінії щось роз’єднувало зв’язок. Склалося враження, наче газівники не мають бажання спілкуватися зі споживачами і давати відповіді на незручні запитання. До речі, деяким нашим землякам в аналогічних ситуаціях вони радять звертатися до Корюківки й там шукати розв`язання проблемних ситуацій. Неначе це так легко… Навіщо ж тоді існує місцеве представництво газової служби?
З огляду на такі реалії у людей мимоволі виникає аналогія з відомою тезою: пройдисвіти завжди стараються заплутати і ускладнити будь-яку справу. Бо з мутної води гроші легше витягати. Хоча невже хтось чекав від отих комерсантів чогось іншого? У підсумку ж виникає цілком логічне запитання: з якого дива органи виконавчої влади дозволяють їм таке робити? Що з цього приводу думають голова облдержадміністрації В’ячеслав Чаус, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Президент Володимир Зеленський? Тому газета «Промінь» напише їм звернення з проханням прокоментувати дивну практику газопостачальників у сфері оформлення рахунків для населення за спожитий газ.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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