Футбол
У рамках обласного чемпіонату серед ветеранських команд (вік учасників – понад 35 років) у Сновську відбувся матч між представниками нашого міста та Городні й об`єднаним спортколективом Сосниці та Кудрівки.На жаль, господарі поля поступилися суперникам з рахунком 1:5. Вже завершилося перше коло цих змагань. Сновський «Ветеран» наразі перебуває на ІІІ місці з-поміж шести учасників розіграшу. Лідирують футболісти з Прилук і Сосниці-Кудрівки.
Міні-футбол
Одинадцятирічні вихованці нашої спортшколи провели домашній матч з командою «Чернігів-2». Таким чином розпочалися ігри відкритої першості Чернігова, на які заявлено 16 футбольних колективів. Сновчани здобули переконливу перемогу – 7:0.
Юнацький футбол
Стартувала першість області серед юнаків у вікових групах 2005-06 і 2007-08 років народження. У першому турі представники Сновської ДЮСШ зіграли вдома із конкурентами з чернігівської ДЮСШ «Десна». Спортсмени старшої групи програли своїм одноліткам з рахунком 0:4. А ось молодші мали всі шанси зіграти внічию (1:1), але на останній хвилині зустрічі другий м`яч усе ж таки влетів до їхніх воріт. Другий тур змагань відбувся цієї середи в Чернігові. Наші юні футболісти зіграли проти знайомих суперників з ДЮСШ «Десна». Вихованці старшої групи поступилися конкурентам з розгромним рахунком – 0:14. А молодшої – 0:5.
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