Доходи, з яких не були сплачені податки

Цьогоріч Верховна Рада вирішила дати шанс тим громадянам, які в минулі роки мали доходи, але не сплатили з них податки. Депутати внесли зміни до Податкового кодексу та деяких законів для того, аби власники незадекларованих активів отримали можливість легалізувати свої статки. Відразу варто зазначити, що це не стосується тих осіб, які розбагатіли відверто злочинним шляхом. Або декларант наразі фігурує у судовому провадженні. Загалом же парламентарі пояснили свою увагу до питання податкової амністії бажанням стимулювати детінізацію доходів і підвищити податкову культуру громадян. До речі, за такі законодавчі новації проголосувало 215 представників фракції «Слуга народу», 16 – з групи «Довіра», 6 – з фракції «Голос» і 6 позафракційних депутатів.
Трохи детальніше читачам «Променя» розповіла про одноразове добровільне декларування і одноразовий збір до бюджету керівник місцевого представництва податкової служби Тетяна Біба (на фото). Отже, за її словами, добровільне декларування розпочалося 1 вересня нинішнього року і триватиме до 1 вересня наступного. Стосується воно громадян, які колись мали в Україні або за кордоном доходи, проте не сплатили з них передбачені законом податки та збори. Мається на увазі не лише гроші, а й інше набуте майно. Як прийнято тепер казати – активи. Треба звернути увагу, що це не стосується усіх статків. Заповнювати одноразову декларацію не треба тим, у кого квартира площею до 120 кв. м, будинок – до 240 кв. м, нежитлова некомерційна будівля до 60 кв. м, хто має легковий автомобіль вартістю до 400 тисяч гривень, об`ємом двигуна до 3000 см куб. і кількістю місць для сидіння до 10. Стосовно земельних ділянок, то можна не турбуватися особам, які набули до 2 гектарів під особисте селянське господарство, до 0,12 га під садівництво, до 0,25 га (село) і 0,10 га (місто) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 0,01 га – для будівництва гаражу. (Тобто у межах норм безоплатної передачі). Декларуються грошові кошти у сумі понад 400 тисяч гривень. Але не в готівковій формі. Спочатку їх треба покласти на рахунок у банку.
Одноразове добровільне декларування подається громадянином в електронній формі. Він сам розраховує платіж, виходячи із суми наявних у нього активів і встановленої ставки оподаткування. Це 5% від наявних статків в Україні та 7% - за кордоном. (А з 1 березня 2022 року закордонні активи оподатковуватимуться вже в 9%). Депутати Верховної Ради передбачили своєрідну пільгу: якщо хтось із декларантів заявлені кошти витратить на облігації державної позики, то податок складе 2,5%.
Загалом декларуванню підлягають гроші та майно, набуті у не зовсім законний спосіб до 1 січня 2021 року. Така норма не поширюється на держслужбовців та інших осіб, яких законодавство зобов`язує щороку декларувати свої доходи в рамках антикорупційної політики. Після одноразового декларування податок треба сплатити протягом місяця. Податківці потім можуть перевірити вказані у документах дані.
Як зазначила Тетяна Біба, у нашій громаді з початку вересня деякі люди вже звернулися до податкової служби за роз`ясненнями щодо одноразового декларування грошових активів.
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З ПРИВОДУ
Якщо роз`яснити ситуацію з добровільним декларуванням коротко, то основний висновок такий: більшості звичайних людей цей процес не торкнеться. Легалізувати гроші потрібно тим, хто планує інвестувати їх в якісь економічні проєкти. Бо тепер у серйозні справи завести сумнівний капітал стало складніше – заважає державний фінансовий моніторинг. І ще. Натомість хто має певні активи в окупованих Криму чи Донбасі, оформлені за російським окупаційним законодавством, може спробувати «відкрутитися» від неприємностей за свої дії. Натомість декларувати статки, які знаходяться безпосередньо в державі-агресорі, тобто в Росії, таким чином заборонено. Можливо навіть, що такою нагодою скористається який-небудь суддя-»конституційник», що має віллу десь на кримському узбережжі. Заповнить одноразову декларацію - матиме чисту «податкову історію». Можливо, саме під такий «контингент» і ухвалювалися зміни до чинного законодавства…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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