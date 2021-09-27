Черга мимоволі

Днями до редакції «Променя» зателефонувала жителька Сновська Надія Климович. Вона порушила доволі актуальну тему – отримання сертифікатів тими людьми, які вже двічі пройшли щеплення від коронавірусної хвороби.
– Ще влітку мені зробили обидві ін`єкції препарату від COVID-19, - розповіла Надія Василівна. – Моя донька зараз живе за кордоном і нещодавно покликала в гості. Для поїздки в іншу країну потрібний документ – сертифікат вакцинації. Пішла до місцевих медиків. Але вже у лікарні з`ясувалося, що мій сімейний лікар перебуває у відпустці. Я отримала направлення до його колеги. Черга була величезна – десятки людей. Усі – здорові та недужі – скупчилися в коридорі. Мимоволі у мене з`явилася думка: може було б краще передбачити окремого працівника десь в іншому місці, який би займався канцелярськими справами, видавав би ті ж таки довідки. І не було б тоді змішування пацієнтів з бажаючими просто владнати якесь організаційне питання.
До обговорення цієї ситуації «Промінь» попрохав долучитися керівника Сновського центру первинної медичної допомоги Олену Шарпан. За її словами, до останнього часу сертифікат вакцинації видавався особам, які пройшли повний курс щеплень від COVID—19. Тобто їм було зроблено по дві ін`єкції. За наявності такого документа людина може вирушити в закордонну подорож, зайти в супермаркет без захисної маски тощо. Днями були внесені зміни до правил видачі, тепер хто має 1 щеплення – отримує так званий жовтий сертифікат, а хто 2 – «зелений».
Стосовно процедури отримання документа, то дійсно, це зазвичай робиться через сімейного лікаря. Але також все можна вирішити і через його медсестру. Потрібно лише попередньо зателефонувати і попередити про замовлення. Найбільш прогресивні громадяни, які встановили на свої смартфони додаток «Дія», отримують таку послугу в електронній формі.
Якщо ж вести мову про призначення окремого працівника для видачі довідок, то наразі такий варіант виглядає не дуже ефективно. Протягом дня до ЦПМД по сертифікат вакцинації звертається лише 1 чи 2 людини. (З початку епідемії такого роду документи видані менш як двом сотням осіб). Увесь персонал центру задіяний на виконанні своїх безпосередніх обов`язків, зокрема – і вакцинації, тому делегувати когось на «довідкову службу» навряд чи доцільно. Та й приміщення зайвого у ЦПМД просто немає, питання належного забезпечення кабінетами ще не вирішене. Процес видачі сертифікатів вакцинації забезпечується в робочому порядку. До речі, сам документ видається безкоштовно.
Розмовляв
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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