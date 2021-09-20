Амбулаторія вже у новому приміщенні

Мова – про лікувальний заклад у Тур`ї. Коротко нагадаємо: кілька років тому в цьому селі розпочалося будівництво сучасного приміщення, де жителі майже десятка сіл могли б отримувати медичні послуги. Торік справа ніби дійшла до логічного завершення. «Промінь» писав, як до тур`янців приїхав навіть тодішній голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко.
Ще й привіз із собою артистів обласної філармонії. Новозведений об`єкт прикрасили повітряними кульками, зібрали людей і місцевих посадовців, музику увімкнули – все робилося для створення урочистої атмосфери. Спеціалісти оперативно зняли відеоролик про подію і розмістили його в Інтернеті. Щоправда, вже того ж дня з`ясувалося – медамбулаторію… не підключили до електромережі. Високі гості поїхали собі до Чернігова, а нашим медикам довелося сушити голову над питанням: що робити далі? За будівництво відповідало одне з управлінь облдержадміністрації, тобто через нього «проходили» гроші. А обласні посадовці оголосили проєкт завершеним. На цілком логічне запитання – де ж електропостачання? – радили вирішувати цю проблему в робочому порядку і обіцяли колись розглянути ситуацію. Наша міська рада зверталася до облдержадміністрації з нагадуванням, проте там були заклопотані важливішими справами. Прокопенко незабаром втратив свою посаду і зник із політичного обрію Чернігівщини. На його місце Зеленський призначив 29-річну Анну Коваленко. Але вона через деякий час народила дитину, тож, схоже, ситуація в Тур`ї не належала до числа її пріоритетів. А холодна погода конкретно нагадувала про себе. Без електрики не могло функціонувати опалення. Довелося злити з системи воду, а прийом пацієнтів вести у старому приміщенні. Врешті-решт у Сновську зрозуміли, що справа ця може тягнутися довго-довго. Тому керівництво громади підготувало документи з пропозицією передати амбулаторію із загальнодержавної власності до комунальної. Питання пройшло тривалу бюрократичну процедуру, доки у травні цього року Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення. Відтоді міськрада отримала повноваження займатися питаннями остаточного введення в експлуатацію об`єкта і витрачати на це кошти з місцевого бюджету. Спочатку була створена комісія з прийому-передачі, яка констатувала відсутність енергопостачання і деякі невідповідності з технічними умовами щодо електроживлення. Довелося вносити зміни до технічної документації. Також з`ясувалося, що наявний лічильник вже не відповідає новим умовам. (Вони зазнали змін торік). Лічильник придбали, але він майже на місяць «застряг» у місцевих енергетиків на перевірці. Процес прискорився лише після розмови з керівником Корюківського РЕМ. Фактично Тур`янська амбулаторія стала належати нашій громаді у липні. І у серпні вже відбулося її довгоочікуване підключення до мережі. У рамках підготовки до опалювального сезону котельнею займалася група спеціалістів відомого місцевого фахівця Івана Демиденка. Вони провели перевірку системи і зробили пробний пуск котла. В ході робіт виникла невелика оказія – спостерігалося порушення димовідведення. Огляд димаря дав несподіваний результат – там застрягла мертва сова… Але наразі всі проблеми усунуто і з теплопостачанням амбулаторії все гаразд.
До речі, в області збудовано декілька аналогічних амбулаторій. Найшвидше ввели в експлуатацію ту, яка розташована в селі Наумівка Корюківської громади, бо з самого початку нею займалася Корюківська міськрада. Натомість де до справ причетне управління капітального будівництва облдержадміністрації – процес «пробуксовує». І добре, що у Тур`ї наполягали на встановленні в амбулаторії котла на дровах. В інших таких закладах передбачили на електриці. З огляду на тарифи електрообігрів там вийде майже золотим. Минулого тижня в Тур`ї почалося невеличке переселення – персонал амбулаторії при сприянні старости Олександра Артюшенка та сільських активістів почав переносити на нове місце роботи меблі. Тут слід зауважити, що проєктом передбачили лише придбання найнеобхіднішого медобладнання. Натомість інше майно треба купувати додатково. За словами завідуючого амбулаторією сімейної медицини Володимира Цуприка, існує необхідність в лікарняних ліжках для денного стаціонару, стільцях, столах, пральній машині, полицях і шафах для документації. У роботі не обійтися й без принтера-сканера. Керівництво громади пообіцяло вирішити ці питання. Загалом же амбулаторія працює у звичному режимі. На новому місці у справді хороших умовах відбувся прийом першої пацієнтки – жінки, яка застудилася. Поза тим триває вакцинація населення. На контролі – забезпечення дровами, адже для сучасного котла потрібне ідеально сухе паливо. Словом, в історії медичного обслуговування населення тур`янської дільниці розпочався новий етап. І це додає трошки оптимізму в життя наших земляків.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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