Як лікують хворих

За інформацією заступника гендиректора Сновської лікарні Ірини Якубовської, з початку осені збільшилася кількість людей, яких госпіталізували з діагнозом «коронавірусна хвороба». Станом на 15 вересня в інфекційному відділенні лікували 19 осіб, з них підтверджене захворювання на COVID-19 у 14. Минулого тижня до Корюківської лікарні відправили чотирьох місцевих пацієнтів, цього тижня – ще одного. На жаль, один наш земляк нещодавно помер. Він раніше переніс інсульт, а коронавірус остаточно зруйнував його здоров`я.
На думку Ірини Якубовської, вже в осяжній перспективі медична система знову почне функціонувати зі значним перенавантаженням. Тобто кількість захворювань на COVID-19 дуже зросте. Причини відомі. Низькі темпи вакцинації, до того ж значна частина населення не дотримується карантинного режиму. На цьому фоні Сновщина відрізняється від сусідньої Городнянщини, де рівень захворюваності значно нижчий.
ДО РЕЧІ
У Городні з деякою пересторогою ставляться до намічених на найближчий час міських святкувань з концертом Олега Винника. Масове скупчення народу, без масок і без дотримання дистанції – чудові умови для того, щоб підхопити коронавірус. Хоча, можливо, в цьому є якась незбагненна логіка? Чим більше людей перехворіє, тим більша кількість матиме природний імунітет. Щоправда, лікування занадто дороге. І перебіг хвороби дуже неприємний, з поганими наслідками. А дехто не має сил, точніше – імунітету, аби перебороти інфекцію. І все закінчується сумно. З горем та слізьми рідних…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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