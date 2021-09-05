воскресенье, 5 сентября 2021 г.

Благодійність «Монетки дітям»

 Національний банк України  спільно з благодійним фондом «Таблеточки» проводить всеукраїнську благодійну акцію «Монетки дітям».

Вже рік, як з грошового обігу виведено монети  номіналом 25 копійок. Але вдома у людей ще лишилося чимало таких застарілих грошових знаків. (За приблизними підрахунками – понад мільярд штук). Але їх можна принести до відділення Ощадбанку і здати, зазначивши, що це внесок на допомогу онкохворим малюкам. Таким чином люди долучаться до збору коштів для лікування дітей. Протягом минулого року в Україні було виявлено 1442 випадки онкології у дітей віком до 14 років. Статистика свідчить, що лише близько 60% з них мають шанс одужати від страшної хвороби…

За інформацією  т.в.о. керуючого місцевим відділенням «Ощадбанку» Ірини Пузач, ця установа вже розпочала прийом 25-копійних монет з метою благодійництва. 

Автор: на

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