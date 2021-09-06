Щоб майбутнє радувало, а працювалося із задоволенням

Саме такі побажання пролунали на традиційній щорічній конференції освітян, яка відбулася в Сновську минулої суботи. Цього разу коло її учасників було меншим, ніж зазвичай. Організатори покликали керівний склад навчальних закладів і тих, кому вручалися відзнаки за успіхи в професійній діяльності.
Провідну доповідь на зібранні виголосила начальник управління освіти, молоді та спорту міськради Олена Коваленко. Вона зробила своєрідний екскурс у минуле, розповівши про зміни в освітянській галузі протягом останніх 30 років. Її оповідь по-сучасному супроводжувалася відеопрезентацією. Серед іншого, доповідачка зазначила, що наразі всі навчальні заклади Сновщини готові прийняти дітей і працювати згідно із затвердженими програмами.
Міський голова Олександр Медведьов у своїй вітальній промові розповів про надзвичайно важливу роль освітян у житті громади. Адже їм довірено найцінніше, що у нас є – підростаюче покоління, наше майбутнє. І побажав педагогам отримувати кожного дня задоволення від роботи, працювати професійно, щиро і натхненно. Також він вручив Почесні грамоти міськради Миколі Базі (викладачу вищого профучилища лісового господарства), Олександру Пилипчуку (робітнику управління освіти), Олегу Скотаренку (керівнику гуртка центру дитячої та юнацької творчості), Тетяні Бугрим (вчителю історії гімназії).
Надалі слово взяв заступник голови Корюківської райради Іван Орда. З усіх його побажань освітянам найактуальнішим було таке: щоб новий навчальний рік не просто розпочався, а й тривав у класах до самого закінчення. (Малося на увазі – аби карантин не завадив). Наостанок він передав грамоту райради директору Кучинівської школи Наталії Шевченко.
Голова профспілкової організації освітян Олександр Щербина під загальні оплески вшанував колегу-іменинницю, директора Великощимельського комплексу «школа-сад» Валентину Сахновську. (З неодмінними зиченнями міцного здоров’я, нев’янучої краси та наснаги на професійній ниві).
Приємно, що п’ятеро освітян нашого краю були відзначені грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації. Це вчитель математики та інформатики міської школи №1 Ольга Гаврилець, вихователь дитячого садка №1 Алла Лепнюк, вчитель географії гімназії Тетяна Мінченко, вчитель трудового навчання та інформатики гімназії Микола Терещенко. Таким чином оцінено їхню сумлінну педагогічну діяльність, ініціативність та професіоналізм.
Своєрідним продовженням конференції стало обговорення ситуації з вакцинацією від коронавірусу. Усім добре відомо, що на осінь прогнозується нова хвиля поширення цього небезпечного захворювання. Не виключено, що Сновщина потрапить до «червоної» карантинної зони. Відповідно, учні знову сидітимуть удома – на так званому дистанційному навчанні. А це не може не відобразитися на рівні знань школярів. Однак існує інший варіант: якщо понад 80% працівників пройшли імунізацію, то закладу дозволять функціонувати у звичному режимі. На жаль, не так багато шкіл громади досягли такого показника. Станом на 28 серпня це лише Тихоновицька. Наблизилися до неї гімназія і Новоборовицький та Петрівський комплекси «школа-сад». Понад половина працівників уже про- вакциновані у Кучинівці, Тур’ї. Разом з цим бажаючих убезпечити здоров’я як своє, так і оточуючих, дуже мало у міській школі №2, Великощимельському комплексі «школа-сад», міському комплексі «школа-сад», спортивній школі. Звісна річ, колоти чи ні протикоронавірусну вакцину - справа добровільна. Зрештою, ми живемо у вільній країні. (Це в Росії бюджетників, які не хочуть ін’єкцій сумнівним «Супутником», можуть звільнити з роботи). Але ж і в нас треба відчувати відповідальність за збереження звичного навчального процесу. Уявімо ситуацію: почався локдаун, діти в Тихоновичах ходять до школи, а більшість їхніх однолітків у місті – ні. Батьки можуть поставити цілком логічне запитання: чому так? В чому, точніше – в кому, причина? Тому для уникнення можливих непорозумінь залишається один шлях – свідомість і професійна етика. Можливо тому начальник управління освіти Олена Коваленко завершила проведення конференції своєрідним закликом – «Вакцинуйтеся!» А профспілковий лідер Олександр Щербина з гумором, але ніби й серйозно, продовжив: «Бо ми того варті…»
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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