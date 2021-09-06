понедельник, 6 сентября 2021 г.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ в січні–червні 2021 року

  

НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Корюківському районі, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 87,4 тис.осіб. Упродовж січня–червня 2021р. кількість жителів району зменшилася на 893 особи.

Упродовж січня–червня 2021р. народилися 267 малюків. Кількість померлих склала 1059 осіб.

РИНОК ПРАЦІ. У ІI кварталі 2021р. на підприємства, в установи, організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) району було прийнято 947 осіб, тоді як звільнено 1228 осіб (відповідно 7,3% та 9,5% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова кількість штатних працівників уІIкварталі2021р.становила12958осіб (7,6% від загальної кількості в області).

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств становила 11228 грн. Це в 1,9 раза більше рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), але на 2,3% менше середньообласного показника (11492 грн).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.Під урожай 2021р. підприємствами Корюківського району посіяно 83550 га зернових та зернобобових (10,5% від посівів підприємств області), 36200 га культур технічних (11,4%), 1464 га картоплі, овочів та баштанних (24,5%) і 2487 га культур кормових (7,4%).

У структурі посівів зернових та зернобобових переважала кукурудза (54,9%), технічних – соняшник (83,9%).

Підприємствами1 району в січні–червні2021р. реалізовано на забій худоби та птиці (у живій масі) 692 т, вироблено 11010 т молока. У структурі реалізації аграрними підприємствами худоби та птиці на забій частка великої рогатої худоби становила 88,1%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварину І півріччі 2021р. становив 595 т.

Станом на 1 липня 2021р. в підприємствах1 району нараховувалися
8950 голів великої рогатої худоби (у т.ч. 4371 корова). У районі утримувалося10,2% загальної кількості в області великої рогатої худоби, 11,7% – корів.

БУДІВНИЦТВО. У січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію          654 м2 загальної площі житлових будівель, що на 54,1% менше, ніж у січні–червні 2020р.

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Підприємства, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

 

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