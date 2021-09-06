СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ в січні–червні 2021 року

НАСЕЛЕННЯ. Чисельність наявного населення в Корюківському районі, за оцінкою, на 1 липня 2021р. становила 87,4 тис.осіб. Упродовж січня–червня 2021р. кількість жителів району зменшилася на 893 особи.
Упродовж січня–червня 2021р. народилися 267 малюків.
Кількість померлих склала 1059 осіб.
РИНОК
ПРАЦІ. У ІI кварталі 2021р. на підприємства, в установи,
організації (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) району
було прийнято 947 осіб, тоді як
звільнено 1228 осіб (відповідно
7,3% та 9,5% середньооблікової кількості штатних працівників). Загалом середньооблікова
кількість штатних працівників уІIкварталі2021р.становила12958осіб (7,6% від загальної
кількості в області).
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних
працівників підприємств становила 11228 грн. Це в 1,9 раза більше рівня
мінімальної заробітної плати (6000 грн), але на 2,3% менше
середньообласного показника (11492 грн).
СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО.Під урожай 2021р.
підприємствами Корюківського району посіяно 83550 га зернових та зернобобових
(10,5% від посівів підприємств області), 36200 га культур технічних (11,4%),
1464 га картоплі, овочів та баштанних (24,5%) і 2487 га культур кормових
(7,4%).
У структурі посівів зернових та зернобобових
переважала кукурудза (54,9%), технічних – соняшник (83,9%).
Підприємствами1 району в січні–червні2021р.
реалізовано на забій худоби та птиці (у живій масі) 692 т, вироблено 11010 т
молока. У структурі реалізації аграрними
підприємствами худоби та птиці на забій частка великої рогатої худоби становила 88,1%.
Обсяг вирощування сільськогосподарських тварину І
півріччі 2021р. становив 595 т.
Станом на 1 липня 2021р. в підприємствах1 району нараховувалися
8950 голів великої рогатої худоби (у т.ч. 4371 корова). У районі утримувалося10,2% загальної кількості в області великої рогатої худоби, 11,7% – корів.
БУДІВНИЦТВО. У січні–червні 2021р. прийнято в експлуатацію 654 м2 загальної площі
житлових будівель, що на 54,1% менше, ніж у січні–червні 2020р.
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1 Підприємства, які утримують від 100 голів
великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від
5000 голів птиці свійської всіх видів.
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