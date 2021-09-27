Ціна питання

Минулого тижня до редакції «Променя» зателефонувала наша читачка, 83-річна Віра Володимирівна Адерихо. І попрохала розібратися в ситуації із забезпеченням населення балонним побутовим газом. Мовляв, колись, ще кілька років тому, возили його з Мени. Щоправда, чекати замовлення доводилося по два-три місяці. Але тепер взагалі таким газопостачанням ніхто не займається. Чому?
З огляду на суспільну значимість цього питання, «Промінь» спочатку звернувся до місцевого відділу реалізації державної соціальної підтримки управління соцзахисту населення Корюківської райдержадміністрації. (Саме так тепер називається відомий у просторіччі «собез», розташований у Сновську по вулиці Гомельській). Прокоментувала ситуацію т.в.о. начальника установи Олена Луц. За її словами, якщо якесь домогосподарство не під`єднане до централізованої системи газопостачання, його власники при оформленні субсидій на житлово-комунальні послуги подають заявку на виплату за тверде паливо (вугілля, дрова) і скраплений газ. Станом на серпень нинішнього року в нашій громаді налічується 1100 таких домогосподарств, переважно – у сільській місцевості. Субсидування людей з такої категорії здійснюється на підставі постанов Кабінету Міністрів - №356 від 23.04.2012 р. і № 373 від 17.04.2019 р. Серед іншого цими документами передбачено, що норма балонів розраховується в залежності від складу сім`ї: 2 особи – два балони на рік, 3-4 особи – три, 5 осіб – чотири. Вага скрапленого газу в одному балоні складає 21 кілограм. А його ціна, у вимірі Кабінету Міністрів, 311 грн і 77 коп. Щоправда, субсидія нараховується не в абсолютних цифрах, наведених вище, а в залежності від рівня доходів. Тобто, як правило, остаточна сума, яку отримують люди, є меншою.
Колись давно балони з газом розвозили споживачам місцеві газівники. Потім ця функція зосередилася в руках підприємства під умовною назвою «Мена-газ». (У 2017-2018 роках воно називалося «Менська ГНС» - газонаповнювальна станція). Потім – менська дільниця фірми «Харківрегіонгаз». Однак кілька років тому воно припинило постачання свого товару на Сновщину. Управління соцзахисту намагалося з`ясувати, що сталося, але меняни порадили звернутися з цього питання до своєї «вищої інстанції» - в Харків. За інформацією з відкритих джерел, ця комерційна структура була зареєстрована ще в 2008 році, має розмір статутного капіталу в сумі 16 млн 559 тис. 400 гривень. Види його діяльності – роздрібна торгівля пальним, оптова торгівля газоподібним паливом тощо. Офіс знаходиться в Харкові по вул.Безлюдівській, 1. Тел. 7142831. Уповноважена особа – Олег Титков. Їхні автозаправки є в Козельці та Носівці, інші комерційні об`єкти у Бобровиці, Борзні, Ічні, Сосниці, Ніжині, Чернігові. У Корюківці є склад зрідженого газу і газозаправний пункт, у Прилуках – газонаповнювальна станція. Словом, це дуже розгалужена бізнес-компанія. Проте вона заснована акціонерним товариством «Харківгаз», яке в основному займається розподіленням газоподібного палива через трубопроводи.
Тут потрібно навести деякі математичні розрахунки. Один літр скрапленого газу (якщо це суміш пропан-бутану в пропорції 50х50) дорівнює 567 грамам. Причому вага може змінюватися в залежності від температури суміші або її якості. Тобто якщо у відомий усім червоний балон залити 21 кілограм газу, то він дорівнюватиме 37,04 літра. Хоча вважається, ніби в ньому 40 літрів. Коли ж у місткість «закачують» чистий пропан, то його вага при температурі +50С складає приблизно 521 грам на літр. І балон заповнюється по самий вентиль.
Варто звернути увагу і на дещо інше. Кабінет Міністрів якимось дивним чином визначає вартість скрапленого газу при розрахунку субсидії. У 2016 році балон оцінювався в 274 гривні, тобто по 6 грн 85 коп. за літр. У 2021 році ціна склала вже 7 грн 79 коп. Але ж погляньмо на табло автозаправок – там зараз красуються цифри від 17-40 до 17-50. А тепер спитаємо самі себе: який бізнесмен продаватиме газ удвічі дешевше від ринкової вартості? Звісна річ, урядовці могли б внести до нормативних документів зміни й поставити в субсидійні розрахунки реальні цифри. Але ж тоді доведеться виділяти більше грошей на субсидії населенню. А коштів у бюджеті катма. Догосподарювалися?
Ті наші земляки, яким край потрібний балонний газ, заправляються на автозаправках, викладаючи чималі гроші. Дехто натомість купив собі електроплитку. Проте усі пам`ятають, що для Сновщини поняття «ринкові відносини в сфері газопостачання» набрало доволі викривленої форми. Десь отой скраплений газ справді є. Хоча до нашого краю чомусь не доїжджає…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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