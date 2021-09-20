понедельник, 20 сентября 2021 г.

ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО Е-ЛІКАРНЯНИХ

 

Уже з першого жовтня електронні лікарняні повністю замінять своїх паперових попередників. Упродовж наступних двох тижнів інформаційні системи, протоколи обміну даними і правила створення медичних висновків доопрацюють – аби врахувати помилки і нюанси, до яких виникали питання у лікарів, працівників і роботодавців під час тестового періоду.

Тож у жовтні деякі норми, що діють зараз, будуть модернізовані. Наприклад, зміниться термін формування медвисновку і номер е-лікарняного.

Але більшість положень залишаться чинними – головні з них ми докладно роз’яснили у серії публікацій про електронні лікарняні (у телеграм-каналі https://t.me/socialfund їх можна зручно знайти за тегом #елікарняні). Щодо інших консультували у коментарях в соцмережах і під час індивідуальних звернень.

Публікуємо відповіді на найпоширеніші із запитань, які ми отримуємо від застрахованих осіб і їх роботодавців, та які ще не висвітлювали в роз’ясненнях:

Як зрозуміти, отримав працівник невиробничу травму або мав загальне захворювання, якщо йому створено е-лікарняний з причиною непрацездатності «1»?

В електронних лікарняних причина непрацездатності вказується за оновленими кодами – вони відрізняються від визначених для паперових листків непрацездатності. Якщо в паперових лікарняних для загального захворювання та травми невиробничого характеру визначено два різні коди, то в електронному в обох випадках вказується код «1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві».

Діагноз – персональні дані працівника. Тож з’ясовувати деталізовану причину непрацездатності не варто.

Коли в паперових лікарняних зазначено, що працівник мав травму невиробничого характеру, роботодавці запитують в співробітника пояснення. Чи потрібно це роботи у випадку е-лікарняних?

Роботодавці брали в працівників пояснення щодо обставин травмування, аби правильно призначити матеріальне забезпечення. Адже допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, наприклад, у разі одержання травми при вчиненні кримінального правопорушення, навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю, хвороби або травми через сп’яніння тощо.

Оскільки в е-лікарняних неможливо визначити, мав працівник травму або загальне захворювання, запитувати таке пояснення не потрібно.

Водночас, в е-лікарняному наявна помітка щодо ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана зі сп’янінням, комісія з соціального страхування підприємства має відмовити в призначенні допомоги.

Якщо працівник має довготривале захворювання, то йому оплатять е-лікарняний лише після одужання?

Ні, застрахованій особі, яка довго хворіє, Фонд соціального страхування України оплатить кожний проміжний е-лікарняний. Як і у випадку паперових листків, один страховий випадок може оформлюватись декількома електронними лікарняними. Вони створюються як продовження первинного і підлягають оплаті кожен після своєї видачі.

Однак якщо паперовий лікарняний може продовжуватись лікарем одноосібно до 15 календарних днів, то медичні висновки для формування е-лікарняних лікарі можуть створювати самостійно терміном до 30 календарних днів. Подальше підтвердження тимчасової непрацездатності потребує огляду лікарсько-консультативною комісією (ЛКК).

Орієнтовний термін непрацездатності пацієнта, визначений у е-лікарняному, має ґрунтуватись на індивідуальних показниках стану здоров’я людини та медичних протоколах. Якщо пацієнт не одужає в орієнтовно визначений при огляді термін, лікар сформує новий медичний висновок, на підставі якого сформується окремий, продовжений е-лікарняний.

Оскільки електронний лікарняний працівника стає готовим до сплати лише після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності, не варто формувати надто довгі медичні висновки, якщо для цього немає вагомих підстав.

Багато запитань, що надходять до ФССУ, стосуються функціонування і роботи кабінету страхувальника на вебпорталі Пенсійного фонду України. Щодо цих питань потрібно звертатись на гарячу лінію ПФУ: 0-800-503-753.

Добірка основних публікацій щодо електронних лікарняних:

● Коли на час перехідного періоду е-лікарняні стають готовими до сплати: https://t.me/socialfund/1395

● Які особливості оформлення заяви-розрахунку за е-лікарняними: https://t.me/socialfund/1408

● Як можна подати заяву-розрахунок за е-лікарняними: https://t.me/socialfund/1389

● Як діяти працівнику, якщо йому відкрили е-лікарняний: https://t.me/socialfund/1351

● Як діяти роботодавцю, якщо працівнику відкрили е-лікарняний: https://t.me/socialfund/1356

 

                                                  Прес – служба виконавчої дирекції

                                                  Фонду соціального страхування України

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