ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ ЩОДО Е-ЛІКАРНЯНИХ

Уже з першого жовтня електронні лікарняні повністю замінять своїх паперових попередників. Упродовж наступних двох тижнів інформаційні системи, протоколи обміну даними і правила створення медичних висновків доопрацюють – аби врахувати помилки і нюанси, до яких виникали питання у лікарів, працівників і роботодавців під час тестового періоду.
Тож
у жовтні деякі норми, що діють зараз, будуть модернізовані. Наприклад,
зміниться термін формування медвисновку і
номер е-лікарняного.
Але
більшість положень залишаться чинними – головні з них ми докладно роз’яснили у
серії публікацій про електронні лікарняні (у телеграм-каналі https://t.me/socialfund їх
можна зручно знайти за тегом #елікарняні). Щодо інших консультували у
коментарях в соцмережах і під час
індивідуальних звернень.
Публікуємо
відповіді на найпоширеніші із запитань, які ми отримуємо від застрахованих осіб
і їх роботодавців, та які ще не висвітлювали в роз’ясненнях:
Як
зрозуміти, отримав працівник невиробничу травму або мав загальне захворювання,
якщо йому створено е-лікарняний з причиною непрацездатності «1»?
В
електронних лікарняних причина непрацездатності вказується за оновленими кодами
– вони відрізняються від визначених для паперових листків непрацездатності.
Якщо в паперових лікарняних для загального захворювання та травми невиробничого
характеру визначено два різні коди, то в електронному в обох випадках
вказується код «1 - Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або
травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві».
Діагноз
– персональні дані працівника. Тож з’ясовувати деталізовану причину
непрацездатності не варто.
Коли
в паперових лікарняних зазначено, що працівник мав травму невиробничого характеру,
роботодавці запитують в співробітника пояснення. Чи потрібно це роботи у
випадку е-лікарняних?
Роботодавці
брали в працівників пояснення щодо обставин травмування, аби правильно
призначити матеріальне забезпечення. Адже допомога по тимчасовій непрацездатності
не надається, наприклад, у разі одержання травми при вчиненні кримінального
правопорушення, навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю, хвороби або травми
через сп’яніння тощо.
Оскільки
в е-лікарняних неможливо визначити, мав працівник травму або загальне
захворювання, запитувати таке пояснення не потрібно.
Водночас,
в е-лікарняному наявна помітка щодо ознак алкогольного чи наркотичного
сп’яніння. Якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана зі сп’янінням,
комісія з соціального страхування підприємства має відмовити в призначенні
допомоги.
Якщо
працівник має довготривале захворювання, то йому оплатять е-лікарняний лише
після одужання?
Ні,
застрахованій особі, яка довго хворіє, Фонд соціального страхування України
оплатить кожний проміжний е-лікарняний. Як і у випадку паперових листків, один
страховий випадок може оформлюватись декількома електронними лікарняними. Вони
створюються як продовження первинного і підлягають оплаті кожен після своєї
видачі.
Однак
якщо паперовий лікарняний може продовжуватись лікарем одноосібно до 15
календарних днів, то медичні висновки для формування е-лікарняних лікарі можуть
створювати самостійно терміном до 30 календарних днів. Подальше підтвердження
тимчасової непрацездатності потребує огляду лікарсько-консультативною комісією
(ЛКК).
Орієнтовний
термін непрацездатності пацієнта, визначений у е-лікарняному, має ґрунтуватись
на індивідуальних показниках стану здоров’я людини та медичних протоколах. Якщо
пацієнт не одужає в орієнтовно визначений при огляді термін, лікар сформує
новий медичний висновок, на підставі якого сформується окремий, продовжений
е-лікарняний.
Оскільки
електронний лікарняний працівника стає готовим до сплати лише після завершення
визначеного у ньому періоду непрацездатності, не варто формувати надто довгі
медичні висновки, якщо для цього немає вагомих підстав.
Багато
запитань, що надходять до ФССУ, стосуються функціонування і роботи кабінету
страхувальника на вебпорталі Пенсійного
фонду України. Щодо цих питань потрібно звертатись на гарячу лінію ПФУ:
0-800-503-753.
Добірка
основних публікацій щодо електронних лікарняних:
● Коли на час перехідного періоду е-лікарняні стають готовими до
сплати: https://t.me/socialfund/1395
● Які особливості оформлення заяви-розрахунку за
е-лікарняними: https://t.me/socialfund/1408
●
Як можна подати заяву-розрахунок за е-лікарняними: https://t.me/socialfund/1389
●
Як діяти працівнику, якщо йому відкрили е-лікарняний: https://t.me/socialfund/1351
●
Як діяти роботодавцю, якщо працівнику відкрили е-лікарняний: https://t.me/socialfund/1356
Прес
– служба виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий