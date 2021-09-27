Декретні виплати від Фонду зросли на 18,1% за підсумками 8 місяців

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України зріс на 18,1% за підсумками січня-серпня порівняно з тим же періодом минулого року. Він склав 330,85 грн за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах, яка у загальних випадках триває 126 календарних днів.
Найбільший
розмір одного дня декретної відпустки у Києві – він склав 477,3 гривні.
Найменший – на Рівненщині, 264,8 гривні.
Загалом упродовж
перших 8 місяців 2021 року Фонд прийняв на фінансування допомоги по вагітності
та пологах на загальну суму 3,4 млрд гривень.
Фонд
перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку,
тож дата фінансування виплати прямо залежить від дати подання заяви
роботодавцем. Слідкувати за станом фінансування можна онлайн у нашому
телеграм-каналі: https://t.me/socialfund.
Нагадаємо,
допомоги фінансуються Фондом у повному обсязі, однак сьогодні наявні затримки у
строках фінансування матеріального забезпечення, пов’язані із непокриттям потреби
у видатках надходженнями на рахунок ФССУ. Детальніше про причини затримок: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977373.
Для
отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати
роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у
зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається
копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за
основним місцем роботи.
Допомога
по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати
застрахованої особи.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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