понедельник, 27 сентября 2021 г.

Декретні виплати від Фонду зросли на 18,1% за підсумками 8 місяців

 

Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України зріс на 18,1% за підсумками січня-серпня порівняно з тим же періодом минулого року. Він склав 330,85 грн за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах, яка у загальних випадках триває 126 календарних днів.

Найбільший розмір одного дня декретної відпустки у Києві – він склав 477,3 гривні. Найменший – на Рівненщині, 264,8 гривні.

Загалом упродовж перших 8 місяців 2021 року Фонд прийняв на фінансування допомоги по вагітності та пологах на загальну суму 3,4 млрд гривень.

Фонд перераховує допомогу на підставі отриманої від роботодавця заяви-розрахунку, тож дата фінансування виплати прямо залежить від дати подання заяви роботодавцем. Слідкувати за станом фінансування можна онлайн у нашому телеграм-каналі: https://t.me/socialfund.

Нагадаємо, допомоги фінансуються Фондом у повному обсязі, однак сьогодні наявні затримки у строках фінансування матеріального забезпечення, пов’язані із непокриттям потреби у видатках надходженнями на рахунок ФССУ. Детальніше про причини затримок: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/977373.

Для отримання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, отриманий листок непрацездатності необхідно передати роботодавцю не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами. У разі роботи за сумісництвом надається копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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