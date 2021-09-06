Освітянська галузь Сновщини у цифрах і фактах

У нашій громаді функціонують 12 закладів загальної середньої освіти, 3 дитячі садки, станція юних техніків, центр дитячої та юнацької творчості й дитячо-юнацька спортивна школа.
Планується, що 1 вересня за парти місцевих навчальних закладів сядуть 2049 учнів. Торік було 2069. Спостерігається невеличке скорочення цього показника через демографічні причини – передовсім зменшення рівня народжуваності. Першокласників налічується 175. (У місті 110, а 65 – у селах). Найбільше учнів у міській школі №1 – 579. Найменше у селі Сновське – 45. (Щоправда, там ще більше десятка дітей ходять до садка).
Якщо дітей у школі менше 25, то на неї перестають виділяти гроші з державного (центрального) бюджету. На Чернігівщині деякі місцеві громади взяли на себе фінансування малокомплектних (по 16-18 учнів) навчальних закладів. Але через нестачу коштів по області спостерігається процес їхнього закриття.
На Сновщині середня вартість навчання одного учня становить 29 тис. 567 гривень. Цей показник є найменшим у міській школі №1 (19 тисяч), бо там багато дітей, а найбільший – у Тихоновицькій (47 тисяч). Логіка тут зрозуміла: більше дітей у закладі – менша собівартість освітньої послуги. Також вагомий фактор – скільки і звідки привозять школярів до місця навчання.
Загалом автобусним підвезенням до шкіл охоплено 360 дітей і 73 педпрацівники. Єдиний заклад, куди школярів не підвозять – Кучинівський. Діючий освітянський автопарк складається з 14 автобусів й 1 мікроавтобуса. Найстарший транспортний засіб випущено ще в 70-х роках минулого сторіччя, а наймолодший придбано торік. Новий автобус коштує близько 2 мільйонів гривень. Існує спеціальна державна програма, коли з центрального бюджету на закупівлю транспорту виділяється 60%, а з місцевого – 40. Можливо, на наступний рік місцева громада знайде кошти на оновлення освітянського автобусного парку.
У навчальних закладах харчуванням охоплено близько 80% дітей. На Сновщині діє окрема програма, згідно з якою діти з соціально-вразливих категорій та діти учасників бойових дій тощо харчуються безкоштовно. (Таких налічувалося понад шістсот). Решту годують коштом батьків. Ціна шкільного сніданку – 14 гривень. З 2022 року його вартість збільшиться до 15 грн., а з 2023 – до 17.
Анонсований урядовцями новий санітарний регламент харчування передбачає збільшення цієї суми до 30 гривень уже з наступного року. Проте виявилося, що мало які школи готові до такого нововведення. Бо потрібно не лише скласти інше меню й розрахувати кошторис. Без повного переобладнання кухонь і ґрунтовної модернізації обладнання «санітарний регламент» існуватиме лише на папері. Тобто перспектива покращення якості дитячого харчування існує. Але для реалізації задуманого потрібні кошти і час. До того ж слід врахувати, що у разі підвищення вартості шкільного сніданку до 30 гривень не всі батьки зможуть його оплатити. Як наслідок – кількість замовлень у їдальні може скоротитися.
Відновлення гімназійної їдальні після пожежі все ще триває. З будівельної точки зору вона вже готова до використання. Однак у приміщенні ще немає промислового кухонного обладнання та не змонтована система вентиляції. Для завершення всіх робіт потрібно ще 3 з половиною мільйона гривень. Наразі ж гімназистів автобусами возять годувати до їдалень вищого профучилища (понад 80 осіб) і школи №2 (30).
Загалом у системі освіти Сновщини налічується 656 працівників. З них вчителів – 275, техперсоналу – 296, вихователів, керівників гуртків, тренерів тощо – 80. Так склалося, що зарплатню першими отримують вчителі, а після них – техпрацівники. Інколи різниця у виплатах між ними може сягати 10 днів.Тут доречно пояснити, що оплата праці освітян здійснюється з трьох різних джерел. Вчителі отримують гроші напряму з державного (центрального) бюджету. А, скажімо, вихователі дитячих садочків та деякі інші категорії – з бюджету місцевої громади. Натомість на техпрацівників кошти мали б надходити з центральної скарбниці («транзитом» через Чернігів). Але цьогоріч «по цій лінії» ще нічого Сновщина не отримала. Нагорі досі обіцяють щось дати, але коли і скільки - не уточнюють. Схоже, у держбюджеті грошей катма, ось урядовці й годують місцеві громади обіцянками. А доки тривають розмови, наша міськрада з власних коштів виділяє щомісяця понад мільйон гривень на зарплатню техпрацівникам-освітянам. Воно й зрозуміло, люди ж не винні, що столичні правителі ніяк не розв’яжуть наявні фінансові проблеми. До речі, у Семенівці в освіті склалася фактична заборгованість із виплатою «відпускних». Схожі проблеми мають і деякі інші громади.
Згідно з діючим законодавством учителів-пенсіонерів тепер беруть на роботу лише за строковим трудовим договором, тривалість якого – 1 навчальний рік. Нині в освітянській системі Сновщини таких педагогів більше тридцяти. Якщо існує необхідність, то з ними підписують новий контракт.
Стосовно молодих кадрів, то з 1 вересня у Новоборовицькому комплексі «школа-сад» працюватиме новий вчитель іноземної мови – Владислава Биховець.
З 1 вересня для громадян, в тому числі й для освітян, лікарі виписуватимуть лікарняні (листки непрацездатності) в електронній формі. У бухгалтерії управління освіти чесно кажуть: ми у шоці. Бо нова програма не дає відповідей на деякі питання, методика такого документообігу і обліку має очевидні неузгодженості. Якщо це і є обіцяна «нагорі» цифровізація процесу, то від неї робота наразі не спростилася, а ускладнилася. Схоже, директорам шкіл додасться клопоту. Або тим, кого вони визначать відповідальними за цю справу.
Законом про освіту передбачено, що до 2027 року в Україні функціонуватимуть лише три різновиди навчальних закладів: початкова школа (з 1 по 4 клас), гімназія (з 5 по 9 клас) і ліцей (10, 11 і 12 класи). Тобто гімназія у Сновську, яка вже існує майже двадцять років, матиме назву класичної. На першому етапі змін в новому, гімназійному, статусі функціонуватимуть комплекси «школа-сад» з Великого Щимеля, Тур’ї та Сновського. Згодом до цього процесу приєднається решта навчальних закладів Сновщини як у місті, так і в селах. Стосовно ліцею, то він буде на всю громаду один. І надаватиме освітні послуги лише учням 10, 11 і 12 класів.
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