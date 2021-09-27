понедельник, 27 сентября 2021 г.

Хто має право на отриманн ясубсидії

 

Право на отриманняжитловихсубсидіймаютьсім'ї, у яких плата за житлово-комунальніпослугибільшевизначеного для них обов’язкового платежу.

 Наразідокінцядії карантину обов’язковийвідсоток платежу розраховуєтьсяіндивідуально для кожноїсім’ї за встановленою формулою і залежитьвиключновіддоходівсім’ї:

 

- обчислюєтьсясередньомісячнийсукупнийдохіддомогосподарства;

 

- середньомісячнийсукупнийдохідділиться на кількістьчленівдомогосподарства і визначаєтьсясередньомісячнийдохід на одну особу;

 

- дохід на одну особу ділиться на розмірпрожитковогомінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якогопризначаєтьсясубсидія (розмірпрожитковогомінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);

 

- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначаєтьсявідсотоквідсередньомісячногосукупного доходу.

 

Післяцьогорозраховуєтьсярозміробов’язковоїчастини платежу: обов’язковийвідсоток платежу множиться на середньомісячнийсукупнийдохіддомогосподарства.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)