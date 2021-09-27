Хто має право на отриманн ясубсидії

Право на отриманняжитловихсубсидіймаютьсім'ї, у яких плата за житлово-комунальніпослугибільшевизначеного для них обов’язкового платежу.
- обчислюєтьсясередньомісячнийсукупнийдохіддомогосподарства;
- середньомісячнийсукупнийдохідділиться на кількістьчленівдомогосподарства і визначаєтьсясередньомісячнийдохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмірпрожитковогомінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якогопризначаєтьсясубсидія (розмірпрожитковогомінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначаєтьсявідсотоквідсередньомісячногосукупного доходу.
Післяцьогорозраховуєтьсярозміробов’язковоїчастини платежу: обов’язковийвідсоток платежу множиться на середньомісячнийсукупнийдохіддомогосподарства.
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