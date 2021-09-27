Вакцинація просувається. Але повільно

Станом на ранок середи повний курс вакцинації пройшли 1027 жителів Сновщини. (Їм зроблено по два щеплення). Загалом же персоналом Сновського центру первинної медичної допомоги зроблено 2689 ін’єкцій препаратами Коронавак, АстраЗенека, Модерна і Пфайзер.Нагадаємо, що частина населення громади провакцинована мобільними групами медиків з Корюківки та Мени. Хто з людей мав бажання та можливість – пройшов цю процедуру в Чернігові. За інформацією заступниці генерального директора ЦПМД Наталії Тарасюк, персонал цієї лікувальної установи імунізовано вже на 73%. Також днями проведено вакцинацію великій групі працівників вищого профучилища лісового господарства. Потроху поліпшується ситуація з організацією процесу щеплень у селі Смяч.
Дуже злободенним виявилося питання імунізації трудових колективів закладів освіти нашого краю. Станом на середу більшість із них вийшли на потрібний показник (понад 80% щеплених працівників), тож у разі впровадження заходів жорсткого карантину їхні учні навчатимуться в звичному режимі. На жаль, проблемною залишається ситуація в міському комплексі «школа-сад», Великощимельському комплексі «школа-сад», спортивній школі. Також близько до них знаходяться міські школи №1 і №2. Якщо потрібна кількість працівників цих освітніх установ не усвідомлять актуальності такої справи, як вакцинація, то багато школярів Сновщини втратять можливість нормально навчатися.
Слід нагадати, що при виході на роботу людина має пред’явити сертифікат вакцинації або результат імуно-ферментного аналізу про те, що протягом останніх 6 місяців вона перехворіла на коронавірусну хворобу. Ще один варіант – кожні 3 дні робити ПЛР-тест. Платно.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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