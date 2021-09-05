воскресенье, 5 сентября 2021 г.

Заяву-розрахунок за е-лікарняними можна подати через програмне забезпечення або на паперових носіях

 

Кожного робочого дня до Фонду соціального страхування України роботодавці подають заяви-розрахунки для фінансування близько 17 тисяч лікарняних листків. 80% з них подаються онлайн – за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення.

Однак зверніть увагу, що наявний в електронному кабінеті страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України інтерфейс для подання заяв-розрахунків наразі не має функціональної реалізації. У випадку подання роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет така заява-розрахунок не передається до органів Фонду соціального страхування України!

Скористайтесь клієнтським спеціалізованим програмним забезпеченням – страхувальники самостійно обирають зручну їм програму для документообігу.

Щоб подавати документи онлайн із застосуванням електронного підпису/печатки потрібно укласти відповідний договір – це можна зробити, звернувшись до відділень робочих органів виконавчої дирекції ФССУ.

● Контакти у розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493

● Примірний договір: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/970830

Вибір способу подання заяви-розрахунку залишається добровільним для всіх страхувальників – у разі потреби, документ все ще можна подати на паперових носіях. Однак ми радимо віддати перевагу дистанційним способам і перейти на електронний документообіг. Це дозволить пришвидшити подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, а в період карантину – обмежити контакти для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Подання електронного документа надає страхувальнику право не подавати його на папері.

Нагадаємо, саме від дати отримання Фондом заяви-розрахунку залежить дата фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема, допомог по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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