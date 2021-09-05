Заяву-розрахунок за е-лікарняними можна подати через програмне забезпечення або на паперових носіях

Кожного робочого дня до Фонду соціального страхування України роботодавці подають заяви-розрахунки для фінансування близько 17 тисяч лікарняних листків. 80% з них подаються онлайн – за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення.
Однак
зверніть увагу, що наявний в електронному кабінеті страхувальника на порталі
електронних послуг Пенсійного фонду України інтерфейс для подання
заяв-розрахунків наразі не має функціональної реалізації. У випадку подання
роботодавцем заяви-розрахунку через кабінет така заява-розрахунок не
передається до органів Фонду соціального страхування України!
Скористайтесь
клієнтським спеціалізованим програмним забезпеченням – страхувальники
самостійно обирають зручну їм програму для документообігу.
Щоб
подавати документи онлайн із застосуванням електронного підпису/печатки
потрібно укласти відповідний договір – це можна зробити, звернувшись до
відділень робочих органів виконавчої дирекції ФССУ.
● Контакти у розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493
● Примірний договір: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/970830
Вибір
способу подання заяви-розрахунку залишається добровільним для всіх
страхувальників – у разі потреби, документ все ще можна подати на паперових
носіях. Однак ми радимо віддати перевагу дистанційним способам і перейти на
електронний документообіг. Це дозволить пришвидшити подання заяв-розрахунків і
повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, а в період карантину –
обмежити контакти для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Подання
електронного документа надає страхувальнику право не подавати його на папері.
Нагадаємо,
саме від дати отримання Фондом заяви-розрахунку залежить дата фінансування
матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема, допомог по тимчасовій
втраті працездатності, а також по вагітності та пологах.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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