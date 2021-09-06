Про вакцинацію, мікрочіпи і магніт

Темпи вакцинації населення України від коронавірусу не викликають значного оптимізму. Статистика цього тижня свідчить, що першу ін’єкцію вже зробили близько п’яти з половиною мільйонів людей. З них майже 4 мільйони завершили курс імунізації, тобто їм ввели другу дозу препарату. Однак чи достатньо цього, щоб зупинити чергову хвилю поширення захворюваності, яку прогнозують фахівці вже у жовтні? Звісна річ, що ні. Якщо зараз по країні щодня додається від однієї до двох тисяч інфікованих COVID-19, то не за горами той час, коли цей показник може зрости у десять або й більше разів. І знову медична галузь працюватиме на грані зриву…
Про причини, чому більшість людей не поспішає зробити щеплення, слід поговорити окремо. Хтось легковажно вважає, ніби хвороба його й так обмине. Дехто думає, що має достатньо міцний імунітет, аби самостійно перебороти недугу. Окрема категорія громадян сумнівається в належній якості частини вакцин, які використовуються в Україні. Тут доречно навести деякі дані. Відколи стартувала кампанія імунізації, у нас було використано майже два мільйони доз препарату американської корпорації Пфайзер, понад мільйон – теж американської Модерна, приблизно півтора мільйона китайського Коронаваку і десь по пів мільйона індійських АстраЗенека і Ковішилду. Загалом усі вищенаведені фактори можна вважати об’єктивними, простіше кажучи – житейськими. Однак присутні й суб’єктивні чинники, зокрема – забобони та упередження, які відверто межують з елементарним здоровим глуздом. У даному випадку мова про здавна поширювану дивну теорію, мовляв, у вакцину від коронавірусу додали мікроскопічні чіпи, розроблені нанотехнологами. Ці малюсенькі пристрої, потрапляючи в організм людини, пригнічують її волю, роблять слухняною і покірливою. Словом – зміцнюється тотальний контроль над людством! Темні сили не сплять! Особливо «просунуті» співгромадяни навіть взялися стверджувати, що коли прикласти до місця ін’єкції магнітик, то він не відпаде від тіла. Бо «пристане» до мікрочіпа. «Промінь» вирішив перевірити цю нісенітницю на трьох різних людях у Сновську, які вже пройшли через щеплення. Отже, притисли магнітик до плеча чоловіка. Відвалився. Вирішили ускладнити експеримент. (А раптом «наночастинка» мандрує собі по судинах у різних частинках тіла?). Прикладаємо до голови. Відпав. До шиї. Теж відпав. Нижче. Той самий результат. Ще нижче. Аналогічний ефект. На ступні ноги також нічого не магнітило. І так – в усіх трьох випадках. Аж розчарування настало. Де ж той клятий чіп? От дістати б його! Була б справжня сенсація. Може, й продати його вдалося б. Така високотехнологічна штука, напевно, коштує чималі гроші.
Сподіваюся, читачі зрозуміли, що коментар до цього дослідження суто саркастичний. Здавалося б, на вулиці ХХІ сторіччя, але окремі люди хочуть вірити в якусь муть. Не зайвим буде коментар одного місцевого стоматолога. Він жартома зауважив, що вже давно вставляє «мікрочіпи» своїм пацієнтам. У зуби, разом із пломбами. Скарг на «пригнічення волі» і «підвищену покірливість» не надходило… Для завершення редакційного дослідження необхідно звернути увагу на суто технічний аспект. Скажімо, вакцину Модерна привозять до нас в ампулах по 15 доз. Логічно, що там би мали «плавати» 15 мікрочіпів. Але ж як тоді медсестра перед ін’єкцією виловлює шприцом оті пристрої по одному? Вони ж «мікроскопічні»?
В усій вищенаведеній історії, напевно, мала б бути якась мораль. І стосується вона передовсім тих, хто поширює усілякі побрехеньки як про коронавірус, так і про методи боротьби з цією хворобою. З одного боку – усі адекватні люди вже склали думку, що небезпечний вірус утворився в китайській лабораторії, а потім умисно чи випадково пішов «гуляти» світом. А з іншого – лікарі стверджують, що найоптимальніший метод протидії епідемії – вакцинація. Місцеві спеціалісти медицини вже мають півторарічний досвід боротьби з коронавірусною хворобою. Сподіваюся, ніхто не сумнівається в тому, що вони знають про цю недугу більше, ніж будь-хто інший у нашій громаді? Так ось, вони одностайно наполягають на продовженні імунізації населення.
До речі, доводилося неодноразово чути непогану ідею: хто не вірить в існування коронавірусної хвороби, хай пише заяву із добровільною відмовою від госпіталізації, якщо все ж таки підхопить небезпечну недугу. Бо й справді, хіба можна захворіти на те, чого не існує? Поширювати усілякі байки дуже легко. Але коли «припече» і тест буде «позитивний», то такому «знавцю» і ліжко в лікарні подавай, і кисневий концентратор поруч став, і медикаментами забезпечуй. Щоправда, гуманність нашої медичної системи не дозволить відмовити хворому в допомозі. І будь-хто, навіть «коронавірусні фантазери», з цього користаються.
Наостанок «Промінь» публікує оновлену інформацію про результати імунізації жителів Сновщини. За словами керівника центру первинної медичної допомоги Олени Шарпан, станом на 30 серпня щеплення зроблено 1870 особам. З них 644 пройшли процедуру повторно. Діють два пункти і центр масової вакцинації. Практикуються виїзди уповноважених медпрацівників у села. На жаль, найменше бажаючих вакцинуватися спостерігається в Старій Рудні та Смячі. З початку епідемії 826 пацієнтів ЦПМД мали підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. З них 797 – одужали, ще певна кількість перебуває на амбулаторному або стаціонарному лікуванні. Протягом останніх двох тижнів спостерігається тенденція до збільшення кількості недужих, декого з наших земляків уже госпіталізували до Корюківської райлікарні. Чернігівська область поступово рухається до того, щоб потрапити в «жовту» карантинну зону.
До речі, як розповіла «Променю» заступник генерального директора Сновської лікарні Ірина Якубовська, з початку епідемії в цьому медичному закладі лікувалися від коронавірусної хвороби 376 осіб. А 20 жителів Сновщини померли.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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