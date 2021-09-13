Бізнес: для розвитку громади

З нагоди Дня підприємця у міській раді відбулося вшанування тих наших земляків, без яких просто неможливо уявити нинішні економічні процеси на Сновщині.
У короткій вступній промові міський голова Олександр Медведьов висловив найкращі слова подяки місцевим підприємцям за активність, професійність і вагомий внесок у розбудову рідного краю. Бо їхня діяльність стала синонімом слова «розвиток», адже вони постійно дбають про оновлення своїх комерційних закладів, розширення асортименту товарів, надання сучасних видів послуг. А найголовніше те, що представники бізнесу долучаються до створення робочих місць і завжди готові підтримувати локальні ініціативи суспільного життя.
На зібранні вручили Почесну грамоту міськради Сергію Веселому, відомому своєю участю в облаштуванні громадського простору в Займищі. Таку ж відзнаку отримали Сергій Лопаревич (його магазин дитячих товарів не просто гарний, а є однією з найоригінальніших окрас міста) та Володимир Анопрієнко (він гідно представляє інтереси сільської громади села Смяч).
До присутніх на урочистостях звернулася начальник місцевого представництва податкової служби Тетяна Біба. Серед іншого вона зазначила, що зараз на обліку в Сновській ДПІ перебувають 600 фізичних осіб-підприємців і 229 юридичних осіб. З початку року зареєстровано 90 нових ФОП-ів. Користуючись нагодою, вона відзначила сумлінних платників податків – Віру Семак, Валентину П`ятківську, Тетяну Голівець, Віталія Заїку та Володимира Сильченка.
Начальник відділу культури Наталія Добненко та представник управління освіти Андрій Миргородський були одностайні в тому, що місцеві підприємці дуже допомагають при вирішенні проблемних питань у роботі бюджетних закладів. І сказали щире спасибі відомому спеціалісту в сфері монтажу та ремонту систем тепловодопостачання Івану Демиденку. Усі погоджуються: в певні моменти він зі своїм колективом фахівців стає своєрідною «швидкою допомогою», виконуючи важливі й термінові замовлення. У цьому контексті теж треба згадати і Людмилу П`ятківську, яка часто виручає «бюджетників», постачаючи будматеріали.
Слід додати, що того дня багато хто висловлював щедрі побажання на адресу підприємців. Зичили їм успіхів, реалізації задуманих проєктів, здійснення мрій і звичайного людського щастя. Звісна річ – шани від земляків, добробуту в родинах та міцного здоров`я. Зрештою, вони енергійні й самодостатні люди, які взяли на себе відповідальність за власне майбутнє та довели спроможність наполегливо працювати для досягнення поставленої мети.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Фото з сайту міськради
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