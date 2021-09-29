Допомоги від Фонду нараховано за 2,9 млн лікарняними за підсумками 8 місяців

Кожна застрахована особа має право на компенсацію втраченого заробітку за час тимчасової втрати працездатності, догляду за хворими родичами, самоізоляції від COVID-19, на період відпустки по вагітності та пологах тощо. Страховий захист працівників забезпечується Фондом соціального страхування України.
За
оперативними даними упродовж січня–серпня 2021 року Фонд прийняв на
фінансування майже 2,9 мільйона лікарняних листків. Це на 35,4% або 0,8 млн
більше, ніж за той же період 2020 року.
Нагадаємо,
аби отримати допомогу від Фонду, працівник має передати своєму роботодавцю
листок непрацездатності, на підставі якого здійснюється формування
заяви-розрахунку. У випадку е-лікарняних – достатньо повідомити роботодавця про
створення медичного висновку. Дата фінансування Фондом допомоги прямо залежить
від дати подання заяви-розрахунку як для паперових, так і електронних
лікарняних.
Фонд
здійснює перерахування коштів для виплати допомог працівникам на рахунок
страхувальника (роботодавця), який має здійснити виплату у найближчий після дня
призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або
одразу після отримання коштів від ФССУ. Дізнатись, чи вже перераховано кошти
роботодавцю, застраховані особи можуть з щоденної звітності Фонду про стан
фінансування страхувальників, яка розміщується у телеграм-каналі https://t.me/socialfund за
тегом #фінансування_страхувальників.
Допомога
по вагітності та пологах надається жінкам на період декретної відпустки,
тривалість якої у загальних випадках складає 126 календарних днів (70 днів до
передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).
Допомога
по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі
матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових
випадків:
-
тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, непов'язаної з
нещасним випадком на виробництві;
-
необхідності догляду за хворою дитиною;
-
необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
-
догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18
років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
-
карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
-
тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на
легшу, нижчеоплачувану роботу;
-
протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
-
перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного
закладу після перенесених захворювань і травм.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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