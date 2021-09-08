Потреба у видатках за лікарняними вища на 61,7% за показники 2020-го року

За оперативними підсумками восьми місяців 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані в разі хвороби, травми, самоізоляції або догляду за хворими дітьми, на суму понад 9,9 мільярдів гривень. За той же період минулого року до Фонду подали на оплату лікарняні на суму 6,1 млрд грн – на 61,7% менше.
Зростання
видатків за лікарняними спостерігається через збільшення середньої заробітної
плати по країні і пандемію – окрім компенсації втраченого за час лікування від COVID-19 заробітку, ФССУ має додаткове
фінансове навантаження, пов’язане із оплатою самоізоляції контактних осіб.
Упродовж
січня–серпня цього року українські працівники передали на оплату 2,76 мільйона
лікарняних листків проти 2 мільйонів у січні–серпні 2020-го.
Розмір
виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості
страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати
працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення)
обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних
місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних
днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів,
невідпрацьованих з поважних причин.
У залежності від страхового стажу розмір
допомоги складає:
1) 50%
середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий
стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом
незалежно від тривалості стажу;
2) 60%
середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70%
середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4)
100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або
при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у
разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості
стажу.
Слідкувати
за станом усіх виплат від ФССУ застраховані особи можуть у телеграм-каналі, де
в оперативному режимі оновлюється інформація про здійснене фінансування: https://t.me/socialfund.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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