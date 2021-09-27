Турбота про комфорт і здоров’я дітей – на першому місці

Виховувати дошкільнят – справа досить тонка і складна. Навіть, маючи за плечима відповідну освіту, стаж роботи або власних дітей. Тут не досить вранці прийти на роботу і чітко йти за графіком у записнику, крок за кроком наслідуючи план. Робота з малечею завжди потребує розвитку та самовдосконалення. Кожного дня дитину треба не просто зустріти вранці, давши в руку іграшку, а зацікавити, знайти з нею спільну мову, подружитися, створити атмосферу домашнього затишку та турботи. І, звісна річ, не забувати, що всі вони різні, тобто, знайти ще той самий індивідуальний підхід.
Вихователям та працівникам Сновського ДНЗ №1 цей самий підхід вдається знайти до кожного. Не даремно цей заклад найбільш заповнений малечею на Сновщині. Тут функціонує 8 груп, в яких виховується 171 дитина, з них дві групи ясельного віку (31 дитина) та шість – дошкільного (140 дітей).
З 2018 року очолювати дитсадок почала Тетяна Булденко. Саме з нею «Промінь» поспілкувався напередодні професійного свята, аби дізнатися про проблеми, плани та специфіку освітньо-виховного процесу.
– У нашому садочку працює 49 чоловік, з низ 24 – педагогічні працівники, - розповіла Тетяна Андріївна. – З першого вересня на базі закладу розпочав свою роботу логопедичний пункт, бо 26 дітей у старших групах мали проблеми з вимовою. Приємно, що лише за місяць занять 77% цих дітей вже покращили її. Діють і два гуртки – англійської мови та художньо-естетичний.
На сьогоднішній день педагоги знаходяться в посиленому інформаційному просторі, використовуючи для самоосвіти соціальні мережі, веб-форуми, а для освітньо-виховного процесу – інформаційні комунікаційні технології.
– Тетяно Андріївно, розкажіть про харчування у закладі.
– У нас організовано якісне, раціональне 3-разове харчування на основі перспективного меню. Його вартість становить 29 гривень на день. Батьки сплачують 60% від його вартості, тобто 17.70 грн. Є категорія дітей, які харчуються безкоштовно.
– Що вдалося змінити за рік задля покращення умов у садочку?
Зробили ми дійсно чимало. Почнемо зі зрушень в основному корпусі. Тут у медичному та методичному кабінетах замінили умивальники та підвели гарячу воду, підвели її і до умивальників у туалетних кімнатах в усіх групах. В усіх приміщеннях для миття посуду було замінено мийні ванни. Встановлено електроводонагрівачі, які, до речі, були надані у вигляді спонсорської допомоги від депутата Сновської міської ради Павла Солодовника. За кошти депутатів міської ради в молодшій групі в спальні та кімнаті для миття посуду поклеєна стеля, постелено линоліум. За кошти депутата Чернігівської обласної ради Олександра Якубіна придбано 10 нових двоярусних ліжок. У старшій групі №2 та в середній групі №2 замінено світильники, а в приміщеннях для миття посуду поклеєно стелю.
У середньому корпусі в туалетній кімнаті було підведено гарячу воду. Капітально відремонтували музичну залу. В середній групі № 1 встановили нові світильники, а за депутатські кошти Сергія Аніщенка замінили дверний блок запасного виходу.
У корпусі №3 встановили електроводонагрівач та підвели гарячу воду в дитячій вбиральні.
Протягом року ми активно займалися облагородженням території. Зокрема, встановили нові ворота та хвіртку, зробили альпійську гірку, висадили квіти, завезли пісок на дитячі майданчики. Поставили навіс для зберігання дитячих візочків, а перед садочком зробили стоянку для велосипедів та пофарбували фасад другого корпусу та харчоблоку. В останньому встановлені нові ванни для миття посуду та раковина.
– Чи маєте ще якісь плани щодо покращення закладу?
– Звичайно. Роботи, планів та задумів ще справді багато. Дуже хочеться провести капітальний ремонт приміщення харчоблоку та пральні, відремонтувати головну електрощитову, придбати оргтехніку. Заміни потребують і дитячі меблі та м’який інвентар, обладнання на ігрових майданчиках. Потрібно встановити блискавковідводи та обробити дахи трьох приміщень протипожежною сумішшю, відремонтувати гідрант.
Необхідно провести ремонт тепломереж із встановленням блочно-модульної системи. Основне приміщення, харчоблок та пральня опалюються від котельні ЗОШ №2. Доки тепло доходить до наших приміщень, втрачається близько 30 його відсотків. Тому ми дуже хочемо незалежності. Нагального вирішення потребує питання щодо забезпечення дитсадка твердим паливом на опалювальний період. Забезпечені ми ним лише на 40%. Через різке похолодання опалювальний сезон ми почали значно раніше. Пішло нам на зустріч, враховуючи те, що у нас знаходяться маленькі дітки, і керівництво другої школи, розпочавши його раніше. Тому зараз у кожному корпусі тепло.
Всі ці зміни очільниця закладу та її згуртований колектив роблять винятково задля комфортного перебування тут дітей. Вони прагнуть перетворити садочок на дім, в якому чекають на дитину, люблять її та турбуються про неї. А найбільшою радістю для них є майже дві сотні срібних голосочків, що дзвенять кожного ранку у дошкільному закладі.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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