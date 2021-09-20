Вчимося громадській активності

І почати варто просто зі школи - вирішили у Молодіжній раді. Така ініціатива була прихильно сприйнята міськрадою. Після її обговорення з`явилася ідея запровадити проєкт під назвою «Шкільний бюджет».
Справа ця отримала предметний розгляд ще влітку. Голова Молодіжної ради (заступниця директора міської школи № 1) Ольга Гаврилець узагальнила пропозиції школярів у цій сфері й залучила до справи однодумців. У підсумку вдалося напрацювати ще один спосіб їхньої участі у громадському житті. Якщо конкретніше - сказати своє слово при розподілі грошей на актуальні освітянські потреби. Усе логічно: учням явно імпонуватиме, що міське керівництво цікавиться їхньою думкою при ухваленні фінансових рішень.
Отже, з наступного року в структурі громадського бюджету Сновщини буде передбачено рядок «Шкільний бюджет». Його частка складатиме 10% від суми громадського, тобто мінімум 50 тисяч гривень. Кошти планується розподілити таким чином: на проєкти для навчальних закладів, де навчається менше 100 дітей - 25% (Тихоновичі, Великий Щимель, Сновське, Тур›я, Кучинівка), 50 % - заклади з кількістю учнів від 100 до 300 (гімназія, міська школа № 2, міський НВК, Петрівка, Нові Боровичі, Рогізки), 25% - понад 300 учнів (міська школа № 1).
Розглядатимуться будь-які ініціативи учнів 8-11 класів, спрямовані на розвиток шкільництва. (Самоврядування, навчальний процес, освітні інновації, впорядкування шкільної території, покращення естетичного вигляду та комфорту навчальних закладів тощо). Проєкти подаватимуться в письмовій формі, у разі необхідності - з матеріалами візуалізації. У міськраді вітають бажання підростаючого покоління висловлювати оригінальні та корисні ідеї, спрямовані на вдосконалення освітнього простору. Реалізувати задумане цілком реально, адже депутати міськради вже затвердили спеціалізовану програму. Тобто все серйозно, це не гра.
Є надія, що «Шкільний бюджет» сприятиме формуванню свідомих і відповідальних молодих громадян, які добре усвідомлюватимуть свої права та обов`язки і матимуть досвід громадського управління. Якщо молодь чують - значить, з нею рахуються. І це добре. Щоправда, до конкретного втілення в життя ідей школярів мине трохи часу. Спочатку восени в усіх навчальних закладах відбудуться тренінги, на яких вчитимуть правильно складати проєкти. Згодом надійде черга відкритого обговорення заявлених пропозицій. І лише потім оголосять переможців. У січні розподілять заплановане фінансування. Тобто шлях до реалізації проєкту не дуже легкий. Але витрачені зусилля чітко засвідчать його цінність.
Олег Мірошниченко
Фото Молодіжної ради
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