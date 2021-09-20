Врожай з гречаного поля

Є на Сновщині група господарників, які займаються вирощуванням зернових культур. Площі в них невеличкі, гектарів по 5-10. Відповідно й обсяги зібраного врожаю цілком помірні. За бажанням все, що дала нива, можна розмістити на приватному дворищі й просушити просто під сонцем. А потім щось своєму господарству згодувати чи на базар вивезти. Хоча дехто продає зерно оптом.
Деякі господарі розповіли «Променю» про технологію вирощування гречки. Цьогоріч нею засівалися поля в останніх числах травня. Витрата насіння склала від 80 до 100 кг на гектар. Посівний матеріал можна було купити у спеціалізованому господарстві на Харківщині. Погодні умови 2021 року можна назвати умовно сприятливими. І бджоли працювали на запиленні посівів. Але врожайність виявилася низькою – від 5 до 6 центнерів з гектара. (Торік була практично удвічі вищою). Врожай збирали на початку вересня. Потім замовили аналіз – на вологість та наявність сторонніх рештків. Купує товар одна фірма з Дніпровської області. Хоча можна знайти й інших покупців. Питання лише в ціні.
Потенційно гречане поле за хорошої сезонної погоди, внесення добрив, якісного запилення, дотримання сучасної агротехнології та сівообігу може давати до 20 ц/га. Однак не кожен господар «потягне» такі вимоги. (Тому вже зараз дехто міркує, щоб зайняти наявну в нього землю під посів пшениці). В ідеалі ж налагодити виробництво гречаної крупи, пропустивши врожай через круподерку. (Це коли від зерна відділяється лушпиння, а сам «продукт» пропарюється). Проте оформлення документів на подібне виробництво є справді великим клопотом…
ДО РЕЧІ
Станом на середину вересня валовий збір ранніх зернових в Україні вже склав майже п`ятдесят мільйонів тонн. З них понад 33 мільйони – пшениця, 10 мільйонів – ячмінь і майже мільйон – горох. Врожайність виглядає доволі непогано. Песимістичні прогнози фірм-посередників про посуху і недобір збіжжя не справдилися. Загалом на вітчизняному ринку в другій декаді вересня спостерігаються такі цікаві тенденції. Вартість соняшника на олійному заводі – 16500-17000 гривень за тонну. (Якщо за готівку – 13500-14200). Є прогноз, що надалі ціна на цю культуру зростатиме. Пшениця (в морському порту): ІІ клас – 8400, ІІІ – 8200, фуражна – 7900. За готівку – 6900, 6800 і 6500 відповідно. Ячмінь – 7100 (порт) і 5500 (готівка). Може незабаром подешевшати. Ріпак: легальний опт – 19500 грн, готівка – 17000. Кукурудза дешевшає (7100 грн) і це ще не край, бо попереду основний збір. Соя дорожчає і вже зросла до 15500 грн. Горох торгують по 8700, просо – 7100, овес – 5500, а гречку – від 19500 до 22000.
Залишається без змін ситуація, коли селянська праця приносить не дуже великі прибутки. Добре заробляють на продажі сільгосппродукції хиба що «юридичні особи».
Підготував Олег МІРОШНИЧЕНКО
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