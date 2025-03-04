На світлині – ГутаСтуденецька, початок вулиці, якою в’їжджаєш до цього заглибленого в лісі села, від якого до кордону з Росією рукою подати, так близько, що ближче вже й не буває. Із донедавна кількох сотень місцевих жителів – наразі там залишилися одиниці – Козлови, Супруненко, Дегтярі.
У складі сім’ї Наталії Михайлівни й Петра Степановича
Дегтярів, крім молоді, ще й мама – Малашок Феодосія Михайлвна. 24 лютого
Феодосія Михайлівна відзначала поважну дату: 97 річницю від дня народження.
Привітати іменинницю приїжджали і приходили староста Анатолій Бондаренко,
діловод Ольга Лапітан – з подарунками, заздравицями, вмовлянням полишити
небезпечну територію, на якій довгожителька разом з сім’єю залишається
проживати. Бо, як тепер всім зрозуміло, сама вона є «цвяхом програми», саме
вона вперто продовжує заявляти: «Нікуди не поїду !Буду до кінця днів на рідній
землі!»
Феодосія
Михайлівна досі «на ходу», намагається обіймати «керівні посади», керуючи
донькою, зятем, онукою, підказувати їм, що садити на городі, як порати худобу.
І коло печі, груби товчеться, і поговорити
любить, позгадувати своє важке життя. Трудилася вона колись від зорі до зорі у
місцевому радгоспі, потім реформованому господарстві, віддавала сили вихованню
двох розумниць донечок, одна з яких наразі у Києві, друга – поруч, в одній
хаті. Подоброму, лагідно ставиться до тещі зять, колишній директор згаданого
радгоспу і загалом всі із з нею няньчаться, як з малим дитям. Але, як сказала доня Наталія Михайлівна,
переїжджати всетаки планують, ймовірніше за все у Тихоновичі, село, в якому
вона працювала вчителькою, звідки був шлях на посаду сільської головихи у Гуті.
У тому, що запланований переїзд
необхідний, вже не сумніваються, адже обстріли Гути злішають й частішають,
стають вкрай небезпечними. У Дегтярів, бува, трясеться їхній великий ошатний
дім, ховається у закутки «дворова» живність, і серця вискакують з грудей від
страху, але потім все минає, входячи у звичний ритм буття. І так по колу, з
постійним чергуванням вибухів і тиші.
Але при всьому цьому ці дружні й красиві люди залишаються оптимістами, з
Богом у душі і вірою в прийдешню мирну
весну. А весна післязавтра!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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