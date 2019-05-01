Запрошуємо всіх 1 червня на свято "Яскраве дитинство"
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, яке відбуватиметься з 11-00 до 14-00 на майданчику
перед Будинком культури у Сновську.
У програмі: ігри, конкурси, малюнки на асфальті, битва холі-фарбами, розваги від студії «Веселка», кулі-гіганти від студії «Ванільне небо», виставка та майстер-класи для дітей від «Майстрів Сновщини», солодка вата та багато іншого.
Організатор - Сновський Будинок культури.
з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, яке відбуватиметься з 11-00 до 14-00 на майданчику
перед Будинком культури у Сновську.
У програмі: ігри, конкурси, малюнки на асфальті, битва холі-фарбами, розваги від студії «Веселка», кулі-гіганти від студії «Ванільне небо», виставка та майстер-класи для дітей від «Майстрів Сновщини», солодка вата та багато іншого.
Організатор - Сновський Будинок культури.
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