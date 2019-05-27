Блог районної газети "Промінь". Сновський район
понедельник, 27 мая 2019 г.
Не Інтернетом єдиним…
«Нарешті настали канікули!» - радіють школярі. Але вдвічі приємніше, що не Інтернетом єдиним живуть нині діти. Ось, наприклад, подружки, які перейшли у сьомий класс школи №2 насолоджуючись літом, ганяють у міському парку на пенібордах.
Автор:
Промінь
на
01:09
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