понедельник, 27 мая 2019 г.

Не Інтернетом єдиним…

«Нарешті настали канікули!» - радіють школярі. Але вдвічі приємніше, що не Інтернетом єдиним живуть нині діти. Ось, наприклад, подружки, які перейшли у сьомий класс школи №2 насолоджуючись літом, ганяють у міському парку на пенібордах.

Автор: на
Ярлыки:

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