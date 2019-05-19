Мамині обереги ­ найкращі

У прийомній сім`ї ВОВК зі Сновська (на фото) мама Оксана сама шиє і вишиває сорочки для себе, дітей і чоловіка. Причому обирає для оздоблення переважно бісер.
Вишиванки все частіше нині використовуються українцями в повсякденному одязі, як це було і колись впродовж століть. Це не просто мода. Вважається, що певні орнаменти вишивки на сорочках стають своєрідними оберегами для людини, яка її вдягає, а також захищають її від недобрих поглядів, невдач і хвороб.
Свято День вишиванки 13й рік поспіль відзначається в Україні в третій четвер травня. До нього із задоволенням долучається все більше і дорослих, і дітей, вдягаючи в цей день одяг в українському національному стилі на роботу, в школу, садочки... У продажу є досить широкий вибір вишиванок, але найдорожча і найкраща та, яка вишита маминими руками.
- Ми з чоловіком Олегом у них виступаємо на концертах, а такі вишиванки виглядають зі сцени яскравіше, - говорить Оксана Вовк.
Вишивка – улюблене хобі, яким жінка займається переважно взимку. Окрім сорочок, вишиває картини. З них все і розпочиналося. Доньки Ліля і Ярослава теж успішно опановують це мистецтво, але, як каже мама, в них ще не вистачає достатньо терпіння. Сама вона взялася за сорочки і сукні недавно. Каже, що таке заняття заспокоює їй нерви, бо виховувати дітей не проста і дуже відповідальна справа.
А скільки часу Ви витратили, приміром, на сукню, яку сьогодні вдягли?
Місяць.
Так мало?!!
Якщо я беруся за голку, то відірвати мене вже не можна, поки не закінчу виріб. Уявляєте, наскільки я обожнюю вишивати!
Чоловік і доньки це підтвердили. Кажуть, що мама за вишиванням може сидіти годинами. У родині є ще синодинадцятикласник Денис, але вдягати вишиванки він не звик. Проте охоче разом з татом і дівчатами доглядає за величезною клумбою у дворі й квітником під вікнами на вулиці. Росте у них дуже багато троянд. Це теж улюблене хобі сім`ї Вовк. Цвітіння квітів надихає маму Оксану створювати нові й нові вишиванки, які служать оберегами її рідним. До речі, домашні обереги у вигляді Домовичків вона теж виготовляє. Але це – тема окремої оповіді.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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