Підтримка для фермерів

Чернігівське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств розпочало прийом документів для участі в конкурсі на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».
До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед фондом; котрих визнано банкрутами; щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання або нецільового використання бюджетних коштів. Переможці конкурсу отримають фінансову підтримку до 500 тис. грн і будуть зобов’язані повернути бюджетні кошти протягом 5 років.
Заявки та документи для участі в конкурсі до 4 червня має подати керівник фермерського господарства особисто або уповноважена особа до регіональної комісії Чернігівського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств (адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, каб. 403). Перелік документів передбачений п.8 Постанови Кабміну №1102 від 25 серпня 2004 року. Також з переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду в розділі «Документи для участі в конкурсі». Контактний телефон: (0462) 77-46-69.
Департамент агропромрозвитку облдержадміністрації
До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед фондом; котрих визнано банкрутами; щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання або нецільового використання бюджетних коштів. Переможці конкурсу отримають фінансову підтримку до 500 тис. грн і будуть зобов’язані повернути бюджетні кошти протягом 5 років.
Заявки та документи для участі в конкурсі до 4 червня має подати керівник фермерського господарства особисто або уповноважена особа до регіональної комісії Чернігівського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств (адреса: 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, каб. 403). Перелік документів передбачений п.8 Постанови Кабміну №1102 від 25 серпня 2004 року. Також з переліком можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду в розділі «Документи для участі в конкурсі». Контактний телефон: (0462) 77-46-69.
Департамент агропромрозвитку облдержадміністрації
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