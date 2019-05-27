Звернення до батьків

Щорічно за участю дітей трапляється значна кількість надзвичайних подій, внаслідок яких гинуть або одержують травми десятки малюків і підлітків. Особливо загострюється ситуація у весняно-літній період, коли діти більше часу проводять без належного нагляду дорослих.
У пошуках розваг вони часто вигадують небезпечні ігри з вогнем, газовими, електричними приладами, вибухонебезпечними предметами. Також причинами трагедій стає порушення правил безпеки на дорогах і водоймах. Так, 18 травня в с.Сновське через пустощі дитини з вогнем загорілося сміття на площі 0,01 га. Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно нагадувати, до яких наслідків призводять їхні необдумані вчинки, та роз’яснювати, як поводити себе, щоб уникнути лиха.
З метою навчання школярів основам безпеки життєдіяльності та методам надання невідкладної допомоги постраждалим, рятувальники Сновського району постійно проводять «Тижні знань з безпеки життєдіяльності», під час яких організовують та проводять екскурсії до пожежної частини, демонструють обладнання, наводять приклади резонансних пожеж та причини їх виникнення, основні вимоги правил безпечної поведінки у побуті, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій різного характеру.
Шановні батьки!
Рятувальники звертаються до вас з наполегливим проханням не залишати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні розваги. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки та періодично роз`яснюйте правила поводження з вогнем, електричними й газовими приладами, на водоймах, а також під час виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів. Зберігайте сірники і запальнички в недоступних для них місцях. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!
Роман Силенко, т.в.о. начальника Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
У пошуках розваг вони часто вигадують небезпечні ігри з вогнем, газовими, електричними приладами, вибухонебезпечними предметами. Також причинами трагедій стає порушення правил безпеки на дорогах і водоймах. Так, 18 травня в с.Сновське через пустощі дитини з вогнем загорілося сміття на площі 0,01 га. Це вказує на те, що підростаючому поколінню необхідно нагадувати, до яких наслідків призводять їхні необдумані вчинки, та роз’яснювати, як поводити себе, щоб уникнути лиха.
З метою навчання школярів основам безпеки життєдіяльності та методам надання невідкладної допомоги постраждалим, рятувальники Сновського району постійно проводять «Тижні знань з безпеки життєдіяльності», під час яких організовують та проводять екскурсії до пожежної частини, демонструють обладнання, наводять приклади резонансних пожеж та причини їх виникнення, основні вимоги правил безпечної поведінки у побуті, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та подій різного характеру.
Шановні батьки!
Рятувальники звертаються до вас з наполегливим проханням не залишати дітей без відповідного нагляду та частіше контролювати їхні розваги. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки та періодично роз`яснюйте правила поводження з вогнем, електричними й газовими приладами, на водоймах, а також під час виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів. Зберігайте сірники і запальнички в недоступних для них місцях. Пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить, насамперед, від вас самих!
Роман Силенко, т.в.о. начальника Сновського РС УДСНС України у Чернігівській області
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