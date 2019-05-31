Серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у районі проводився конкурс «Світ очима дітей», присвячений Міжнародному дню захисту дітей.
На розсуд журі були представлені різні роботи – витинанки, вироби з дерева, тістопластика, екібана тощо. Двоє переможців районного конкурсу – вихованці дитячого будинку сімейного типу Куценків – посіли призові місця і в обласному: Дмитро Биченко виборов третє місце, а Микола Бригинець – друге. Нагородження переможців відбудеться 1 червня у Чернігові. Організатором районного конкурсу стала служба у справах дітей Сновської райдержадміністрації.
Наш кор.
На розсуд журі були представлені різні роботи – витинанки, вироби з дерева, тістопластика, екібана тощо. Двоє переможців районного конкурсу – вихованці дитячого будинку сімейного типу Куценків – посіли призові місця і в обласному: Дмитро Биченко виборов третє місце, а Микола Бригинець – друге. Нагородження переможців відбудеться 1 червня у Чернігові. Організатором районного конкурсу стала служба у справах дітей Сновської райдержадміністрації.
Наш кор.
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