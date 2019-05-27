Не транслюються телеканали

У Чернігівській області з 21 травня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення припинив ефірні трансляції телеканалів Суспільного мовлення («UA: Перший», «UA: Чернігів») в аналоговому форматі. Таке рішення ухвалене на підставі звернення Національної суспільної телерадіокомпанії України 17 травня.
Досі канали «UA: Перший» та «UA: Чернігів» продовжували транслюватися в аналоговому форматі у прикордонних районах Чернігівщини з передавальних станцій у Чернігові, Корюківці, Новгороді-Сіверському та Холмах.
Ефірне мовлення інших телеканалів в аналоговому стандарті, так само як трансляція передач цифрового ефірного телебачення (DVB-T2), здійснюватиметься без змін.
Нагадуємо, що кінцева дата відключення ефірного аналогового мовлення для телеканалів на територіях, які межують з Російською Федерацією — 31 грудня 2019 року.
Департамент інформдіяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
Досі канали «UA: Перший» та «UA: Чернігів» продовжували транслюватися в аналоговому форматі у прикордонних районах Чернігівщини з передавальних станцій у Чернігові, Корюківці, Новгороді-Сіверському та Холмах.
Ефірне мовлення інших телеканалів в аналоговому стандарті, так само як трансляція передач цифрового ефірного телебачення (DVB-T2), здійснюватиметься без змін.
Нагадуємо, що кінцева дата відключення ефірного аналогового мовлення для телеканалів на територіях, які межують з Російською Федерацією — 31 грудня 2019 року.
Департамент інформдіяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
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