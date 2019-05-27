Третє місце в обласному конкурсі

Марина Булденко, учениця Тур’янського НВК І-ІІ ст. посіла почесне третє місце в обласному мистецькому конкурсі краєзнавчої тематики «Сівер-АРТ» (у віковій категорії від 14 до 18 років).
Конкурс був оголошений обласною бібліотекою для юнацтва. Марина любить малювати пейзажі, коней і на розсуд журі представила свою картину «Турчанка після бурелому».
– На виставці було дуже багато креативних робіт, які незвичні для сприйняття, - розповідає директор ЦБС Ніна Мокросноп. – Мабуть, організатори конкурсу мали на меті виявити ту талановиту молодь, яка бачить світ інакше, розуміє його по-іншому.
До речі, про свою картину треба було обов’язково скласти розповідь. Приємно, що роботу нашої землячки так високо оцінили серед багатьох художників, і вручили їй диплом та подарунок. Окрему подяку в цей день оголосили і Сновській центральній бібліотеці та нагородили її Грамотою департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА за сприяння в проведенні обласного конкурсу «Сівер-АРТ». Поїздка на підбиття підсумків конкурсу відбулася завдяки підтримці начальника відділу культури і туризму міськради Наталії Добненко.
Виставка художніх робіт діятиме в Чернігові в приміщенні бібліотечного арт-центру до 3 червня. Тож сновчани, при нагоді, можуть переглянути і картини конкурентів нашої юної художниці.
Наш кор.
Конкурс був оголошений обласною бібліотекою для юнацтва. Марина любить малювати пейзажі, коней і на розсуд журі представила свою картину «Турчанка після бурелому».
– На виставці було дуже багато креативних робіт, які незвичні для сприйняття, - розповідає директор ЦБС Ніна Мокросноп. – Мабуть, організатори конкурсу мали на меті виявити ту талановиту молодь, яка бачить світ інакше, розуміє його по-іншому.
До речі, про свою картину треба було обов’язково скласти розповідь. Приємно, що роботу нашої землячки так високо оцінили серед багатьох художників, і вручили їй диплом та подарунок. Окрему подяку в цей день оголосили і Сновській центральній бібліотеці та нагородили її Грамотою департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА за сприяння в проведенні обласного конкурсу «Сівер-АРТ». Поїздка на підбиття підсумків конкурсу відбулася завдяки підтримці начальника відділу культури і туризму міськради Наталії Добненко.
Виставка художніх робіт діятиме в Чернігові в приміщенні бібліотечного арт-центру до 3 червня. Тож сновчани, при нагоді, можуть переглянути і картини конкурентів нашої юної художниці.
Наш кор.
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