Пам’яті Максима Авдієнка

23 травня біля гімназії відбувся мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки старшому матросу Максиму Авдієнку, який загинув 5 вересня 2018 року на сході країни під час проведення АТО.
Свого часу він закінчив 9-й клас у цьому навчальному закладі, потім ВПУЛГ, а в липні 2016-го пішов захищати суверенітет України. Кожна мати й дружина, відправляючи сина й чоловіка на війну, сподівається на те, що вони повернуться додому живими. Але присутні на заході Тетяна і Євгенія – мати і дружина Максима – отримали восени страшну звістку… Тому в цей весняний сонячний день, замість радіти життю, вони разом з учнем гімназії Олексієм Полюшком відкривали меморіальну дошку. Хвилиною мовчання і запаленими свічками вшанували всіх, хто віддав життя за самостійність і незалежність нашої держави. Слова пісні «Пливе кача» у виконанні Крістіни Крот торкнулися серця кожного і викликали сльози на очах.
До гімназистів звернувся однокласник Макисма Авдієнка – Ілля Грязнов, учасник АТО (на фото), який і нині продовжує службу в лавах української армії: «Він боровся за мир, за волю, віддав своє життя заради того, щоб над вами було мирне небо, щоб ви могли вчитися і радіти життю. Пам’ятайте завжди про це!» Саме однокласники загиблого бійця й ініціювали збір коштів на меморіальну дошку для Максима, їх підтримали викладачі гімназії.
На заході були присутні голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова районної ради Ніна Кухаренко, секретар міської ради Наталія Самойлова, учні та педколектив гімназії, представники громадськості.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Свого часу він закінчив 9-й клас у цьому навчальному закладі, потім ВПУЛГ, а в липні 2016-го пішов захищати суверенітет України. Кожна мати й дружина, відправляючи сина й чоловіка на війну, сподівається на те, що вони повернуться додому живими. Але присутні на заході Тетяна і Євгенія – мати і дружина Максима – отримали восени страшну звістку… Тому в цей весняний сонячний день, замість радіти життю, вони разом з учнем гімназії Олексієм Полюшком відкривали меморіальну дошку. Хвилиною мовчання і запаленими свічками вшанували всіх, хто віддав життя за самостійність і незалежність нашої держави. Слова пісні «Пливе кача» у виконанні Крістіни Крот торкнулися серця кожного і викликали сльози на очах.
До гімназистів звернувся однокласник Макисма Авдієнка – Ілля Грязнов, учасник АТО (на фото), який і нині продовжує службу в лавах української армії: «Він боровся за мир, за волю, віддав своє життя заради того, щоб над вами було мирне небо, щоб ви могли вчитися і радіти життю. Пам’ятайте завжди про це!» Саме однокласники загиблого бійця й ініціювали збір коштів на меморіальну дошку для Максима, їх підтримали викладачі гімназії.
На заході були присутні голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова районної ради Ніна Кухаренко, секретар міської ради Наталія Самойлова, учні та педколектив гімназії, представники громадськості.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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