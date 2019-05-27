Анжелу Артамонову надихає працювати прекрасний колектив

Анжела Артамонова – медична сестра кабінету профілактичних щеплень в КНП «Сновський ЦПМД». Вже 35 років жінка невпинно та наполегливо трудиться, аби зберегти найголовніше для кожної людини – її здоров’я.
– Чому Ви обрали саме професію медичної сестри?
– Я завжди хотіла присвятити життя медицині, тому й вибір моєї професії був очевидний. У свій час здобула освіту у Білорусії, а от на роботу приїхала до тодішнього Щорса.
– Чому саме сюди?
– Мій тато – військовий. Він працював у Білорусії, а далі його направили до Щорса. Ось так і я приїхала в це місто, до своїх рідних. Коли потрапила на роботу в пологове відділення, була дуже щасливою, адже люблю дітей. Робота в лікарні завжди відповідальна та серйозна, а особливо, якщо мова йде про найменших. Тут потрібна вся твоя пильність та спостережливість. Діти мають відчувати, що їх люблять та цінують, їм готові допомагати та підтримувати.
Коли пологове відділення закрили, почалися масові скорочення. Я тоді дуже переживала за роботу, бо не уявляла себе без медицини. Без вагань погодилася на посаду медичної сестри профілактичних щеплень.
– Чи легко було налаштуватися на зовсім іншу посаду та обов’язки?
– Головне те, що працювала і працюю з дітьми. Це приносить велике задоволення. Звичайно, спершу не вистачало тієї атмосфери та емоцій, але я дуже швидко пристосувалася та звикла.
– Після спалахів в країні кору та грипу батьки частіше почали щеплювати своїх дітей?
– Однозначно, батьки почали ставитися до щеплень більш відповідально та серйозно. Порівняно з минулими роками вони охочіше приводять до нас дітей. Зараз роботи відверто побільшало через те, що у дитячих садочках та школах медичні сестри тепер не мають права робити жодних процедур. Тому я одна роблю щеплення всім діткам району.
– Анжело Валеріївно, що надихає Вас на роботу?
– Звичайно – сім’я, а ще – хороший колектив. Завжди приємно працювати в тому місці, де панує взаємоповага та довіра.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
– Чому Ви обрали саме професію медичної сестри?
– Я завжди хотіла присвятити життя медицині, тому й вибір моєї професії був очевидний. У свій час здобула освіту у Білорусії, а от на роботу приїхала до тодішнього Щорса.
– Чому саме сюди?
– Мій тато – військовий. Він працював у Білорусії, а далі його направили до Щорса. Ось так і я приїхала в це місто, до своїх рідних. Коли потрапила на роботу в пологове відділення, була дуже щасливою, адже люблю дітей. Робота в лікарні завжди відповідальна та серйозна, а особливо, якщо мова йде про найменших. Тут потрібна вся твоя пильність та спостережливість. Діти мають відчувати, що їх люблять та цінують, їм готові допомагати та підтримувати.
Коли пологове відділення закрили, почалися масові скорочення. Я тоді дуже переживала за роботу, бо не уявляла себе без медицини. Без вагань погодилася на посаду медичної сестри профілактичних щеплень.
– Чи легко було налаштуватися на зовсім іншу посаду та обов’язки?
– Головне те, що працювала і працюю з дітьми. Це приносить велике задоволення. Звичайно, спершу не вистачало тієї атмосфери та емоцій, але я дуже швидко пристосувалася та звикла.
– Після спалахів в країні кору та грипу батьки частіше почали щеплювати своїх дітей?
– Однозначно, батьки почали ставитися до щеплень більш відповідально та серйозно. Порівняно з минулими роками вони охочіше приводять до нас дітей. Зараз роботи відверто побільшало через те, що у дитячих садочках та школах медичні сестри тепер не мають права робити жодних процедур. Тому я одна роблю щеплення всім діткам району.
– Анжело Валеріївно, що надихає Вас на роботу?
– Звичайно – сім’я, а ще – хороший колектив. Завжди приємно працювати в тому місці, де панує взаємоповага та довіра.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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