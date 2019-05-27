Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації спільно з обласним турінфоцентром проводять фотоконкурс «Селфі на Чернігівщині».
Для участі у конкурсі необхідно сфотографуватися на фоні пам’яток Чернігівщини. На фото, крім портрету (або групового фото), має бути чітке та впізнаване зображення пам’ятки області (можливий офіційний надпис, табличка). Надіслати на електронну адресу tic.chernihivregion@gmail.com коротку інформацію про автора (ПІБ, місце проживання, дата створення фото і контакти) та одне фото з одного об’єкту (кількість фото з різних об’єктів від однієї особи – не більше 5) із поміткою «конкурс селфі». (Фото повинно мати також оригінальний підпис). Роботи потрібно надіслати до 30 червня.
1 липня фото будуть розміщені на сайті «Чернігівщина туристична». Переможця буде визначено шляхом відкритого голосування, яке триватиме до 30 жовтня. Нагородження переможця та призерів відбудеться під час підведення підсумків обласного конкурсу «Чернігівщина туристична – вибір року: 2019» у кінці року. Переможець та призери отримають сертифікат на подорож/послуги та інші цінні подарунки.
Для участі у конкурсі необхідно сфотографуватися на фоні пам’яток Чернігівщини. На фото, крім портрету (або групового фото), має бути чітке та впізнаване зображення пам’ятки області (можливий офіційний надпис, табличка). Надіслати на електронну адресу tic.chernihivregion@gmail.com коротку інформацію про автора (ПІБ, місце проживання, дата створення фото і контакти) та одне фото з одного об’єкту (кількість фото з різних об’єктів від однієї особи – не більше 5) із поміткою «конкурс селфі». (Фото повинно мати також оригінальний підпис). Роботи потрібно надіслати до 30 червня.
1 липня фото будуть розміщені на сайті «Чернігівщина туристична». Переможця буде визначено шляхом відкритого голосування, яке триватиме до 30 жовтня. Нагородження переможця та призерів відбудеться під час підведення підсумків обласного конкурсу «Чернігівщина туристична – вибір року: 2019» у кінці року. Переможець та призери отримають сертифікат на подорож/послуги та інші цінні подарунки.
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