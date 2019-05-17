Про троянди, відеокамери та каналізацію

Щоденно проводяться роботи з благоустрою території громади. Як розповів «Променю» заступник міського голови Сергій СИЛЕНОК, до 9 Травня було капітально відремонтовано пам’ятник героям Другої Світової війни у Заріччі та встановлено нову плиту з викарбуваними іменами загиблих у Жоведі. Косметичні ремонти пам’ятних знаків власними силами зроблено у всіх селах району та у Сновську. Міськрада для цього виділила фарбу, шпаклівку, цемент тощо.
Тривають роботи з озеленення міста. Біля дитячих майданчиків по вул.Архітектурна, Чернігівська та у мікрорайоні Носівка висаджені 50 катальп (на фото), які надав директор ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход.
Це дерева з густою кроною-шапкою, в тіні яких буде гарно відпочивати. Також висаджено 20 шт. сосни гірської у гідропарку, 20 шт. ялівця у міському парку, 5 туй, 40 декоративних кущів, що мають яскраво-жовте забарвлення, та 180 кущів троянд. Квіти прикрашатимуть клумби біля Будинку культури та доріжку у парку до Вічного вогню. У планах – встановлення квіткових арок та продовження висадки квітів на клумбах. До речі, зроблено клумбу в Кучинівці, міська рада допомогла завезти грунт, а квіти кучинівці висадили самі. Прикрашають вулиці квітами, вивозять сміття та ремонтують і фарбують паркани й в інших селах.
Та прикро, що не всі розуміють старання людей. Згадайте нещодавній випадок, коли учні ЗОШ №1 висадили хвойні рослини, а за ніч їх частину було викопано. У ніч на 6 травня працівники Будинку культури в Сновську виявили, що на їхній клумбі зникли 4 саджанці троянд (вартість одного 50 грн). Отже, поки одні намагаються навести порядок і красу для всіх, іншим здається, що квітам і деревам доречніше перекочувати до їхніх домівок.
Міська рада направила чергову заяву (цього разу про факт крадіжки троянд) до Сновського відділення поліції з метою вжиття заходів щодо встановлення осіб крадіїв та притягнення їх до відповідальності. На жаль, багато злочинів залишаються не розкритими.
Ми звернулися до заступника начальника Сновського відділення поліції Олега Салати з проханням прокоментувати ситуацію з викрадення квітів, паркану навколо гідропарку та інших злочинів, скоєних на території ОТГ.
– Наразі ми перевіряємо остаточно інформацію і сподіваємося, що незабаром назвемо винних осіб. У роботі нам дуже допомагають три відеокамери у центрі та на виїзді з міста. Завдяки ним цілодобово можна спостерігати за ситуацією в Сновську та, за необхідності, переглядати запис з відеокамер. Пристрої спостереження мають і профілактичну дію. Наприклад, після їх встановлення значно зменшилася кількість крадіжок велосипедів у центрі міста. Відеокамери допомагають швидше виявляти п’яних водіїв за кермом. Щоб охопити відеонаглядом більшу територію, нещодавно міськрадою прийнято рішення про виділення коштів на додаткові камери спостереження. Може таким чином ми дисциплінуємо наших земляків.
Ще одна болюча тема, яка роками обговорюється – каналізаційні води, що течуть і влітку, і взимку по дорозі в районі 5-ти кутів у місті. Ми вкотре звернулися до директора ПрАТ «Комунальник» Анатолія Дулі за роз’ясненням, чому їх вчасно не відкачують. Адже саме ПрАТ «Комунальник» є виконавцем послуг з вивезення рідких нечистот у Сновську.
– Між підприємством та жителями будинку №43 по вул. Незалежності укладені індивідуальні договори про надання послуг зі збирання та вивезення рідких побутових відходів асенізаційними автомобілями. Вони вивозяться за замовленням споживачів після попередньої оплати. Обслуговуванням мереж, обладнання та, безпосередньо, вигрібних ям ПрАТ «Комунальник» не займається. Це майно знаходиться у спільній сумісній власності мешканців будинку, отже, вони мають утримувати її в належному стані, проводити за потреби ремонтні роботи. За усною домовленістю, власники квартир (абоненти) замовляють послугу з вивезення рідких нечистот, жодних графіків не встановлено. У період з січня по квітень поточного року мешканці будинку спожили 114,5 м3 води (за лічильником). Тоді як рідких нечистот вивезено 142,2 м3, що перевищує неоплачені споживачами об’єми вже на 27,7 м3.
За минулий рік об’єм спожитої води будинком становив 369 м3, а нечистот було вивезено 552 м3. Перевищення склало 183 м3. Все це - збитки підприємства. З іншими багатоквартирними будинками в місті такої проблеми, як у районі 5-ти кутів, нема.
Чому нечистот у вигрібній ямі більше, ніж надходить води водопроводом у квартири – так і не з’ясовано. Можливо, винні «нечесні» лічильники, а, може, у яму потрапляють ще й ґрунтові води?
Хотілося, щоб це питання зрушилося з місця. Як повідомили у міськраді, наразі планується продовжити роботи по проекту з реконструкції каналізаційних мереж, який в кінцевому результаті має дозволити підключити будинки по вул.Некрасова та Незалежності ( в тому числі будинок №43) до централізованої системи водовідведення. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього середовища. Головне – щоб їх виділили якнайшвидше.
Лариса
МАРТИНЕНКО
Тривають роботи з озеленення міста. Біля дитячих майданчиків по вул.Архітектурна, Чернігівська та у мікрорайоні Носівка висаджені 50 катальп (на фото), які надав директор ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход.
Це дерева з густою кроною-шапкою, в тіні яких буде гарно відпочивати. Також висаджено 20 шт. сосни гірської у гідропарку, 20 шт. ялівця у міському парку, 5 туй, 40 декоративних кущів, що мають яскраво-жовте забарвлення, та 180 кущів троянд. Квіти прикрашатимуть клумби біля Будинку культури та доріжку у парку до Вічного вогню. У планах – встановлення квіткових арок та продовження висадки квітів на клумбах. До речі, зроблено клумбу в Кучинівці, міська рада допомогла завезти грунт, а квіти кучинівці висадили самі. Прикрашають вулиці квітами, вивозять сміття та ремонтують і фарбують паркани й в інших селах.
Та прикро, що не всі розуміють старання людей. Згадайте нещодавній випадок, коли учні ЗОШ №1 висадили хвойні рослини, а за ніч їх частину було викопано. У ніч на 6 травня працівники Будинку культури в Сновську виявили, що на їхній клумбі зникли 4 саджанці троянд (вартість одного 50 грн). Отже, поки одні намагаються навести порядок і красу для всіх, іншим здається, що квітам і деревам доречніше перекочувати до їхніх домівок.
Міська рада направила чергову заяву (цього разу про факт крадіжки троянд) до Сновського відділення поліції з метою вжиття заходів щодо встановлення осіб крадіїв та притягнення їх до відповідальності. На жаль, багато злочинів залишаються не розкритими.
Ми звернулися до заступника начальника Сновського відділення поліції Олега Салати з проханням прокоментувати ситуацію з викрадення квітів, паркану навколо гідропарку та інших злочинів, скоєних на території ОТГ.
– Наразі ми перевіряємо остаточно інформацію і сподіваємося, що незабаром назвемо винних осіб. У роботі нам дуже допомагають три відеокамери у центрі та на виїзді з міста. Завдяки ним цілодобово можна спостерігати за ситуацією в Сновську та, за необхідності, переглядати запис з відеокамер. Пристрої спостереження мають і профілактичну дію. Наприклад, після їх встановлення значно зменшилася кількість крадіжок велосипедів у центрі міста. Відеокамери допомагають швидше виявляти п’яних водіїв за кермом. Щоб охопити відеонаглядом більшу територію, нещодавно міськрадою прийнято рішення про виділення коштів на додаткові камери спостереження. Може таким чином ми дисциплінуємо наших земляків.
Ще одна болюча тема, яка роками обговорюється – каналізаційні води, що течуть і влітку, і взимку по дорозі в районі 5-ти кутів у місті. Ми вкотре звернулися до директора ПрАТ «Комунальник» Анатолія Дулі за роз’ясненням, чому їх вчасно не відкачують. Адже саме ПрАТ «Комунальник» є виконавцем послуг з вивезення рідких нечистот у Сновську.
– Між підприємством та жителями будинку №43 по вул. Незалежності укладені індивідуальні договори про надання послуг зі збирання та вивезення рідких побутових відходів асенізаційними автомобілями. Вони вивозяться за замовленням споживачів після попередньої оплати. Обслуговуванням мереж, обладнання та, безпосередньо, вигрібних ям ПрАТ «Комунальник» не займається. Це майно знаходиться у спільній сумісній власності мешканців будинку, отже, вони мають утримувати її в належному стані, проводити за потреби ремонтні роботи. За усною домовленістю, власники квартир (абоненти) замовляють послугу з вивезення рідких нечистот, жодних графіків не встановлено. У період з січня по квітень поточного року мешканці будинку спожили 114,5 м3 води (за лічильником). Тоді як рідких нечистот вивезено 142,2 м3, що перевищує неоплачені споживачами об’єми вже на 27,7 м3.
За минулий рік об’єм спожитої води будинком становив 369 м3, а нечистот було вивезено 552 м3. Перевищення склало 183 м3. Все це - збитки підприємства. З іншими багатоквартирними будинками в місті такої проблеми, як у районі 5-ти кутів, нема.
Чому нечистот у вигрібній ямі більше, ніж надходить води водопроводом у квартири – так і не з’ясовано. Можливо, винні «нечесні» лічильники, а, може, у яму потрапляють ще й ґрунтові води?
Хотілося, щоб це питання зрушилося з місця. Як повідомили у міськраді, наразі планується продовжити роботи по проекту з реконструкції каналізаційних мереж, який в кінцевому результаті має дозволити підключити будинки по вул.Некрасова та Незалежності ( в тому числі будинок №43) до централізованої системи водовідведення. Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів обласного Фонду охорони навколишнього середовища. Головне – щоб їх виділили якнайшвидше.
Лариса
МАРТИНЕНКО
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