пятница, 17 мая 2019 г.

Марія Нагорна стала призеркою на Все­українському конкурсі МАН

Після перемоги у лютому на обласному етапі конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук одинадцятикласниця ЗОШ №1 Марія Нагорна почала ретельно готуватися до наступного вирішального кроку – тепер вже Всеукраїнського.
Він проходив з другого по сьоме травня. Марія разом зі своїм керівником, вчителем історії Аллою Єрмоленко плідно готувалися, аби достойно представити свої роботи відомим науковцям.
Марія разом зі своїм науковим керівником Аллою Єрмоленко.




Перша робота дівчини «Залізний «скарб» з околиць Сновська» була представлена в секції «Археологія». Тут Марія мала дев’ятнадцять сильних конкурентів. Але, захистивши свою роботу, одразу дала зрозуміти, що претендує на високе місце. У підсумку дівчина зайняла почесне третє місце.
Другу роботу «Руфінг: новий тренд чи спосіб самоствердження сучасної молоді» Марія представила у секції «Соціологія». Тут за першість змагалися більше двадцяти учасників конкурсу, але Марії і тут вдалося стати третьою.
– Маріє, чи відрізнявся обласний етап конкурсу від Всеукраїнського?
– Звичайно. Всеукраїнський конкурс масштабніший, сильніший. Коли ми з Аллою Олександрівною приїхали до Києва і поспілкувалися з конкурсантами, то одразу зрозуміли, який високий рівень підготовки у моїх конкурентів.
Після перемоги на обласному етапі свої обидві роботи Марія не змінювала та не коректувала. Пояснила це тим, що претензій у журі не було, та і сама вона цілковито була ними задоволена.
– Перед захистом робіт, – ділиться школярка, – усім учасникам потрібно було написати контрольну роботу. Мені та ще трьом конкурсантам з усієї України потрібно було написати не одну, а дві контрольні через те, що роботи представлені у різних секціях. Майже всю ніч ми з Аллою Олександрівною повторювали та готувалися до них. Я їй дуже вдячна за допомогу та віру в мене. У неї, до речі, прекрасна інтуїція. Уявіть собі, перед тим, як я заходила до аудиторії, вона підійшла і нагадала тему, яку ми вночі не повторювали. І тут я сідаю за стіл, відкриваю аркуш і там це ж питання, яке щойно вчителька мені розповіла. Я вважаю, що це справжнє диво.
Зараз Марія активно почала готуватися до ЗНО, яке розпочнеться вже зовсім скоро. Окрім української мови та літератури, дівчина обрала історію та математику. З майбутньою професією поки що не визначилася, але не виняток, що вона буде пов’язана саме із соціологією.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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