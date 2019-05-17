Після перемоги у лютому на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук одинадцятикласниця ЗОШ №1 Марія Нагорна почала ретельно готуватися до наступного вирішального кроку – тепер вже Всеукраїнського.
Він проходив з другого по сьоме травня. Марія разом зі своїм керівником, вчителем історії Аллою Єрмоленко плідно готувалися, аби достойно представити свої роботи відомим науковцям.
Перша робота дівчини «Залізний «скарб» з околиць Сновська» була представлена в секції «Археологія». Тут Марія мала дев’ятнадцять сильних конкурентів. Але, захистивши свою роботу, одразу дала зрозуміти, що претендує на високе місце. У підсумку дівчина зайняла почесне третє місце.
Другу роботу «Руфінг: новий тренд чи спосіб самоствердження сучасної молоді» Марія представила у секції «Соціологія». Тут за першість змагалися більше двадцяти учасників конкурсу, але Марії і тут вдалося стати третьою.
– Маріє, чи відрізнявся обласний етап конкурсу від Всеукраїнського?
– Звичайно. Всеукраїнський конкурс масштабніший, сильніший. Коли ми з Аллою Олександрівною приїхали до Києва і поспілкувалися з конкурсантами, то одразу зрозуміли, який високий рівень підготовки у моїх конкурентів.
Після перемоги на обласному етапі свої обидві роботи Марія не змінювала та не коректувала. Пояснила це тим, що претензій у журі не було, та і сама вона цілковито була ними задоволена.
– Перед захистом робіт, – ділиться школярка, – усім учасникам потрібно було написати контрольну роботу. Мені та ще трьом конкурсантам з усієї України потрібно було написати не одну, а дві контрольні через те, що роботи представлені у різних секціях. Майже всю ніч ми з Аллою Олександрівною повторювали та готувалися до них. Я їй дуже вдячна за допомогу та віру в мене. У неї, до речі, прекрасна інтуїція. Уявіть собі, перед тим, як я заходила до аудиторії, вона підійшла і нагадала тему, яку ми вночі не повторювали. І тут я сідаю за стіл, відкриваю аркуш і там це ж питання, яке щойно вчителька мені розповіла. Я вважаю, що це справжнє диво.
Зараз Марія активно почала готуватися до ЗНО, яке розпочнеться вже зовсім скоро. Окрім української мови та літератури, дівчина обрала історію та математику. З майбутньою професією поки що не визначилася, але не виняток, що вона буде пов’язана саме із соціологією.
Тетяна ЛИТВИН
Він проходив з другого по сьоме травня. Марія разом зі своїм керівником, вчителем історії Аллою Єрмоленко плідно готувалися, аби достойно представити свої роботи відомим науковцям.
Другу роботу «Руфінг: новий тренд чи спосіб самоствердження сучасної молоді» Марія представила у секції «Соціологія». Тут за першість змагалися більше двадцяти учасників конкурсу, але Марії і тут вдалося стати третьою.
– Маріє, чи відрізнявся обласний етап конкурсу від Всеукраїнського?
– Звичайно. Всеукраїнський конкурс масштабніший, сильніший. Коли ми з Аллою Олександрівною приїхали до Києва і поспілкувалися з конкурсантами, то одразу зрозуміли, який високий рівень підготовки у моїх конкурентів.
Після перемоги на обласному етапі свої обидві роботи Марія не змінювала та не коректувала. Пояснила це тим, що претензій у журі не було, та і сама вона цілковито була ними задоволена.
– Перед захистом робіт, – ділиться школярка, – усім учасникам потрібно було написати контрольну роботу. Мені та ще трьом конкурсантам з усієї України потрібно було написати не одну, а дві контрольні через те, що роботи представлені у різних секціях. Майже всю ніч ми з Аллою Олександрівною повторювали та готувалися до них. Я їй дуже вдячна за допомогу та віру в мене. У неї, до речі, прекрасна інтуїція. Уявіть собі, перед тим, як я заходила до аудиторії, вона підійшла і нагадала тему, яку ми вночі не повторювали. І тут я сідаю за стіл, відкриваю аркуш і там це ж питання, яке щойно вчителька мені розповіла. Я вважаю, що це справжнє диво.
Зараз Марія активно почала готуватися до ЗНО, яке розпочнеться вже зовсім скоро. Окрім української мови та літератури, дівчина обрала історію та математику. З майбутньою професією поки що не визначилася, але не виняток, що вона буде пов’язана саме із соціологією.
Тетяна ЛИТВИН
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