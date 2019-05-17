У селах Жовідь та Піщанка вшанували пам`ять тих, хто боровся за Перемогу в Другій світовій війні

Напередодні Дня Перемоги, як розповіла в.о. старости Наталія Ховпун, було впорядковано братську могилу в Піщанці, де поховано три невідомих солдати. Микола Юрченко, Микола Семесенко, Анатолій Білоус, Олег Ховпун та Леонід Мартиненко відремонтували цегляну кладку на пам’ятнику і пофарбували його, повипилювали чагарники і аварійні дерева.
У День 9 Травня на братську могилу принесли квіти. У Жоведі також впорядкували територію біля пам’ятника односельцям, які загинули в роки війни, та братьску могилу, де встановили нову плиту з іменами героїв. У центрі села відбувся мітинг-реквієм в знак пам’яті і пошани тим, хто боровся за перемогу. Організували і провели його завідуюча клубом Світлана Цвєткова та бібліотекар Надія Чернецька. Для всіх присутніх на заході у парку зварили солдатську кашу.
Фото Н.ХОВПУН
У День 9 Травня на братську могилу принесли квіти. У Жоведі також впорядкували територію біля пам’ятника односельцям, які загинули в роки війни, та братьску могилу, де встановили нову плиту з іменами героїв. У центрі села відбувся мітинг-реквієм в знак пам’яті і пошани тим, хто боровся за перемогу. Організували і провели його завідуюча клубом Світлана Цвєткова та бібліотекар Надія Чернецька. Для всіх присутніх на заході у парку зварили солдатську кашу.
Фото Н.ХОВПУН
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