Державна реєстрація шлюбу

У день реєстрації шлюбу наречені роблять один з найголовніших кроків на шляху до свого спільного майбутнього, який засвідчує серйозність намірів навпіл ділити свята й будні людського буття.
• Заміж у 14. Шлюбний вік для жінки та чоловіка в Україні встановлюється у 18 років. За заявою особа, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Законодавством передбачено, що жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають письмову заяву до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.
• Повторний шлюб. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення).
• Перенесення дати весілля. Стосовно часу реєстрації шлюбу, то шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. Якщо наречені не можуть з’явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
• Подвійне прізвище. При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
• Он-лайн сервіси. Нагадуємо вам про можливість скористатися онлайн сервісами Міністерства юстиції України, які пов’язані з діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану, заощадивши свій вільний час. Наприклад, подати заяву до відділів в онлайн-форматі. Для того, щоб громадяни могли скористатися даним сервісом, необхідно: зайти на сайт Міністерства юстиції України – https://minjust.gov.ua/; на даному сайті знайти закладку «Електронні сервіси» та перейти у дане меню; після чого вибрати розділ «Кабінет електронних сервісів»; вибрати підрозділ «Державна реєстрація актів цивільного стану»; після чого ви потрапите на Веб-портал, де зможете зареєструватися та зайти до електронного кабінету.
• Шлюб за добу. З метою удосконалення роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, щодо організації та проведення державної реєстрації шлюбу, Міністерством юстиції України розроблено так званий пілотний проект «Шлюб за добу». На даний час у Чернігівській області є можливість зареєструвати шлюб за 24 години в м.Чернігів, м.Ніжин, м.Корюківка.
Ю.РЕУТА, начальник Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
• Заміж у 14. Шлюбний вік для жінки та чоловіка в Україні встановлюється у 18 років. За заявою особа, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Законодавством передбачено, що жінка та чоловік, які бажають зареєструвати шлюб, подають письмову заяву до будь-якого органу реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.
• Повторний шлюб. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб тільки при пред’явленні документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з подружжя, судове рішення).
• Перенесення дати весілля. Стосовно часу реєстрації шлюбу, то шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. Якщо наречені не можуть з’явитися з поважних причин до органу реєстрації актів цивільного стану в установлений їм день, то строк реєстрації шлюбу за їх письмовою заявою переноситься згідно з їхнім бажанням на інший день. У цих випадках строк перенесення реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
• Подвійне прізвище. При реєстрації шлюбу наречені мають право обрати прізвище одного з них, як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Складення більше двох прізвищ не допускається. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
• Он-лайн сервіси. Нагадуємо вам про можливість скористатися онлайн сервісами Міністерства юстиції України, які пов’язані з діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану, заощадивши свій вільний час. Наприклад, подати заяву до відділів в онлайн-форматі. Для того, щоб громадяни могли скористатися даним сервісом, необхідно: зайти на сайт Міністерства юстиції України – https://minjust.gov.ua/; на даному сайті знайти закладку «Електронні сервіси» та перейти у дане меню; після чого вибрати розділ «Кабінет електронних сервісів»; вибрати підрозділ «Державна реєстрація актів цивільного стану»; після чого ви потрапите на Веб-портал, де зможете зареєструватися та зайти до електронного кабінету.
• Шлюб за добу. З метою удосконалення роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема, щодо організації та проведення державної реєстрації шлюбу, Міністерством юстиції України розроблено так званий пілотний проект «Шлюб за добу». На даний час у Чернігівській області є можливість зареєструвати шлюб за 24 години в м.Чернігів, м.Ніжин, м.Корюківка.
Ю.РЕУТА, начальник Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану
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