Поблизу села Єліне у ТОВ «Чернігівське Полісся» (керівник Володимир Жолобецький) досіяли просо.
Для всіх працівників підприємства щодня привозять у поле гарячі обіди.
Загалом на Сновщині комплекс весняно-польових робіт наближається до завершення. Станом на 21 травня ярі культури посіяні на площі 96,1%. Закінчити роботи повністю не дав дощ. Через перенасичення вологою грунту трактори не могли заїхати на деякі поля.
Для всіх працівників підприємства щодня привозять у поле гарячі обіди.
Загалом на Сновщині комплекс весняно-польових робіт наближається до завершення. Станом на 21 травня ярі культури посіяні на площі 96,1%. Закінчити роботи повністю не дав дощ. Через перенасичення вологою грунту трактори не могли заїхати на деякі поля.
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