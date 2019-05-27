понедельник, 27 мая 2019 г.

ФОТОФАКТ

Поблизу села Єліне у ТОВ «Чернігівське Полісся» (керівник Володимир Жолобецький) досіяли просо.

Для всіх працівників підприємства щодня привозять у поле гарячі обіди.
Загалом на Сновщині комплекс весняно-польових робіт наближається до завершення. Станом на 21 травня ярі культури посіяні на площі 96,1%.  Закінчити роботи повністю не дав дощ. Через перенасичення вологою грунту трактори не могли заїхати на деякі поля.
Автор: на

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